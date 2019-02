Ministerul Apararii de la Moscova nu a facut publice specificatiile tehnice ale noului proiectil. Specialistii rusi sustin insa ca noua racheta de croaziera cu focos nuclear are o raza de actiune nelimitata. Mai exact ar putea fi lansata, de exemplu, de pe teritoriul asiatic si programata sa traverseze Pacificul, sa ocoleasca America de Sud si sa patrunda in spatiul aerian american dinspre Golful Mexic. Odata lansat, proiectilul ar fi capabil sa pacaleasca orice radar si sa patrunda in spatiul aerian al inamicilor.