Autostrada care ar putea ajunge o mare ÎNȘELĂTORIE, mult peste cazul Bechtel! Comisia Naționala de Prognoza (CNP) a scos la licitație Parteneriatul Public Privat (PPP) pentru autostrada Ploiești Brașov fara a avea documentele cerute de lege și care au fost solicitate de participanți la licitație. Situația demontreaza dorința CNP de a concesiona construirea și exploatarea autostrazii indiferent de prețul care va fi platit de contribuabili in urmatorii ani. ”Comisia Naționala de Strategie și Prognoza nu este in masura sa puna la dispoziția ofertanților acest document (studiul de fezabilitate – n.red.), deoarece nu se afla in posesia acestuia” a raspuns in mod suprinzator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

