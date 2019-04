Personalul din administratiile vamale din Romania si Republica Moldova va fi suplimentat pentru fluidizarea traficului in perioada Sarbatorilor Pascale si vor fi utilizate toate pistele de control, indiferent de sensul de traversare, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale a Vamilor remis vineri AGERPRES. "Autoritatile vamale din Romania si Republica Moldova au convenit asupra unui set de actiuni menite sa accelereze trecerea frontierei comune in perioada Sarbatorilor Pascale.(...)Printre principalele actiuni putem enumera suplinirea numarului de personal in cadrul ambelor administratii…