- Trei dispozitive explozive improvizate au fost gasite in supermarketul "Super U" din localitatea Trebes, unde trei persoane au murit dupa ce un individ inarmat cu un pistol a luat mai multi ostatici, a informat, sambata, o sursa judiciara, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Francezii – si nu numai – il plang pe locotenent-colonelul de jandarmerie care a impresionat gratie curajului si a altruismului de care a dat dovada, in timpul luarii de ostatici din ziua precedenta, din Trebes. Numele sau este Arnaud Beltrame. Avea 44 de ani, iar vineri a fost printre primii care au…

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Atacatorul a ucis trei persoane si a ranit alte 16 in timpul luarii de ostattici care a avut loc vineri, intr-un magazin din orasul francez Trebes on Friday, atac considerat de autoritati ca fiind un act terorist. Lt. Col. Arnaud Beltrame a fost impuscat in timpul atacului, fiind spitalizat. Decesul…

- Arnauld Beltrane, politistul francez care a luat locul unui ostatic, a murit. Politistul a fost grav ranit in timpul interventiei trupelor speciale, pentru eliberarea ostaticilor. Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat sambata dimineata ca politistul a murit, dupa ce a fost impuscat…

- Ofiterul de politie francez care a cerut sa fie luat ostatic, in schimbul altei persoane, a murit, spun oficialii. Colonelul Arnaud Beltrame a fost numit erou de catre presedintele francez Emmanuel Macron.

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice in aceasta dimineața intr-un supermarket in Trebes, in sudul Franței, dupa ce anterior atacatorul a deschis focul asupra unui grup de polițiști, ranind unul dintre ei.

- Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei, fiind auzite si focuri de arma, iar atacul a fost revendicat de catre gruparea Stat Islamic. Operatiunea de salvare este in desfasurare, iar informatiile de pana acum arata ca cel putin doi…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata in apropierea orasului Carcassonne din sudul Frantei, a anuntat, Ministerul francez de Interne, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC…

- Luarea de ostatici in desfasurare in orasul Trebes din sud-vestul Frantei pare sa fie un "act terorist", a declarat vineri presei premierul francez Edouard Philippe, in timp ce primarul localitatii a spus ca cel putin o persoana a fost ucisa in acest incident dintr-un supermarket, potrivit Reuters.…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- UPDATE ora 14:00 – Cel puțin doua persoane au fost ucise in cursul unei luari de ostatici, vineri, intr-un supermarket din sudul Franței, de catre un barbat care și-a revendicat apartenența la gruparea jihadista Stat Islamic, scrie AFP. UPDATE ora 13:30 Prim-ministrul francez, Edouard Philippe, a calificat…

- Un barbat inarmat care sustine ca ar fi jurat credinta gruparii teroriste Statul Islamic (SI) a luat ostatice, vineri, mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa Carcassonne, din sudul Frantei, la cateva minute dupa ce un politist a fost ranit prin impuscare intr-un…

- (update 13:50) Toți oamenii care au fost luați ostatici de un barbat necunoscut intr-un supermarket din Franța au fost eliberați. Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal. Un barbat inarmat a luat ostatici vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 13:56 Rezervistul impușcat este in stare stabila Rezervistul care a fost impușcat de atacator, inainte…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata in apropierea orasului Carcassonne din sudul Frantei, a anuntat, Ministerul francez de Interne, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC…

- UPDATE: 13. 34 O echipa a fortelor de elita GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se indreapta catre Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.…

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii. Din primele informații doua persoane au murit in urma incidentului.

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Un barbat inarmat a luat ostatice vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa Carcassonne, din sudul Frantei, informeaza EFE. Prefectura departamentului Aude, in regiunea Languedoc-Roussillon, a anuntat pe contul sau de Twitter ca in zona supermarketului…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in apropiere de locul unde s-a produs incidentul, relateaza Reuters. Momentan nu este clar daca exista o legatura intre cele doua evenimente. Vom reveni cu informatii.…

- Impușcaturi și luare de ostatici in Franța. Mai multe focuri de arma s-au auzit in apropierea unui magazin din sudul Franței, in orașul Trebes, și mai mulți oameni au fost luați ostatici de catre un individ inarmat. Un polițist a fost ranit intr-un al doilea atac, susține o sursa din cadrul securitații…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici intr-un supermarket din orasul Trebes (sudul Frantei), iar atacul este revendicat de Statul Islmic, noteaza AFP, citand parchetul francez. Un politist a fost ranit.

- La spitalele din Teleorman vor fi aduse, din aceasta seara, 30 de persoane ce necesita dializa si gravide in ultimul trimestru de sarcina. Vineri, 23 martie, elevii nu vor merge la scoala. Sunt doar doua dintre masurile luate joi dimineata de autoritati din pricina codului portocaliu care va intra in…

- În timpul foametei, unii moldoveni își mâncau parinții sau vecinii, dupa ce se înfruptau din câini și pisici. În iarna și primavara anului 1947, foametea organizata de regimul sovietic în Basarabia atinse apogeul. Prin localitațile saracite…

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Patru militanti irakieni, presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, acuzati ca intentionau sa atace ambasada SUA din Ankara, au fost arestati preventiv luni de serviciile de securitate turce, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Cei patru suspecti au fost arestati in orasul…

- Accidentul intre cele doua trenuri a avut loc in provincia Behaira, localizata in nordul Egiptului, potrivit comunicatului. Cauza accidentului nu este cunoscuta la aceasta ora. Potrivit sursei citate, alte 40 de persoane au fost ranite in urma accidentului. Trenul care transporta pasageri…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in Franța. Doua elicoptere ale armatei franceze, care aparțineau unei școli militare de zbor denumita Ealat, s-au ciocnit in dimineața zilei de vineri, 2 februarie, prabușindu-se ulterior langa Lacul Cerces din sudul Franței. In urma accidentului, cinci persoane…

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro. Din primele informații, poliția a anunțat ca, aparent ar fi vorbade un accident, aceleași surse precizand ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Un baiat in varsta de noua ani a disparut astazi, de langa tatal sau, in Caraș-Severin, in zona localitații Stancilova - comuna Șopotu Nou. Autoritațile inca il cauta pe micuț, iar parinții sunt in stare de șoc.

- Un barbat care sustine ca are asupra sa un dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkiv, anunta autoritatile, citate de presa regionala. Cinci ostatici au fost eliberati, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene.

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Propietarul si administratorul complexului din orasul sud-coreean Jecheon, in care 29 de persoane au murit in urma unui incendiu, au fost arestati de autoritatile sud-coreene, fiind acuzati pentru nerespectarea unor masuri de siguranta, a anuntat, marti, politia, relateaza site-ul agentiei Reuters.