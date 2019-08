Autoritatile elene asigura astazi primele curse maritime care reiau legatura dintre insula Samothraki si continent, in Portul Alexandroupolis, dupa mai bine de o saptamana in care aproximativ 1.500 de turisti au fost blocati pe insula. Ambasada Romaniei la Atena este in legatura cu turistii romani si continua demersurile pe langa autoritatile locale pentru a asigura plecarea lor in siguranta. Ministrul afacerilor externe, Ramona Manescu, a avut mai multe discutii cu ambasadorul Romaniei la Atena, Lucian Fatu, iar o echipa consulara s-a deplasat in Portul Alexandroupolis pentru a acorda asistenta…