Autoritățile din Fâșia Gaza și Israel au încheiat un acord de încetare a focului Autoritațile palestiniene au anunțat ca au încheiat luni un acord de încetare a focului cu oficialii israelieni, mediat de Egipt, pentru încetarea violențelor din Fâșia Gaza și din sudul Israelului, relateaza Reuters citat de Mediafax. &"Armistițiul va intra în vigoare luni la ora 4.30&", a declarat pentru Reuters un oficial palestinian. Informația a fost confirmata de un al doilea oficial palestinian și transmisa de postul de televiziune al organizației Hamas. Armata israeliana a transmis ca peste 600 de rachete și proiectile au fost lansate din Fâșia…

Sursa articol: hotnews.ro

