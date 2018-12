Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect in sensul stimularii folosirii monedei euro in tranzactii energetice cu tari din afara Uniunii Europene, informeaza site-ul Politico.eu. "Statele membre trebuie sa promoveze utilizarea pe larg a monedei euro in relatiile cu natiuni terte…

- Romanii sunt campioni europeni. Nu la fotbal, ci la banii pe care ii cheltuie pe mancare si bautura. Anul trecut, familiile din statele Uniunii Europene au cheltuit pe hrana și alcool in medie 12,2% din cheltuielile totale de consum, arata datele Eurostat, iar pe primul loc sunt romanii. La polul opus…

- "Nu am pus, nu pun si nici nu voi pune vreodata in discutie cele patru libertati fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana: libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, a serviciilor si a capitalurilor. Dar daca o problema nu este discutata la nivel european, toate celelalte state membre…

- „Romania este și va ramane o țara pro-europeana și a dovedit in nenumarate randuri ca este un stat membru loial și implicat, care crede in valorile Uniunii Europene, pe care le apara și le respecta. Am fost și suntem deschiși permanent cooperarii stranse și deschise cu forurile UE și consider…

- "Stim foarte bine, agentii economici din statele mai mici poate, si astazi ma refer la Romania, au un tratament din pacate diferit in tarile unde incearca sa faca business, in tarile prin care tranziteaza daca vorbim de companiile de transport si nu numai. Si exemplele sunt foarte multe. Sunt exemple…

- Ministrul muncii Olguta Vasilescu a cerut vineri tratament egal pentru toti angajatii europeni, dupa ce parlamentul Austriei a adoptat miercuri o reforma care ar putea reduce alocatiile familiale pentru muncitorii straini, informeaza AFP. Intr-o scrisoare adresata comisarului european pentru…

- Statele membre ale Uniunii Europene sunt aproape de un acord cu privire la reguli mai stricte pentru bancile impovarate cu credite bancare neperformante, potrivit diplomatilor si documentelor consultate de Reuters, in plus planul prevede ca bancile vor avea la dispozitie mai putin timp pentru a-si…

- Statele membre ale Uniunii Europene pot apela la programul Orizont 2020 si, de asemenea, pot utiliza fonduri de coeziune pentru a pune la punct proiecte atractive de investitii, a declarat vineri comisarul european...