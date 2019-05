Autoritatea federala a aviatiei din SUA (FAA) a avertizat companiile aeriene care survoleaza zona Golfului Persic sa manifeste prudenta, ''ca urmare a activitatilor militare si tensiunilor politice accentuate in regiune'', informeaza sambata AFP.



Aceasta atentionare, care priveste de asemenea spatiul aerian de deasupra Golfului Oman, survine in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.



Aceste tensiuni in regiune ''reprezinta un risc sporit pentru operatiunile aviatiei civile americane, din cauza unor posibile erori de calcul sau de identificare'',…