- Drumul parcurs de România de la unirea cu Basarabia pâna la preluarea puterii de catre comuniști Unirea Basarabiei cu România, momentul în care tara a început sa piarda teritorii, abdicarea Regelui Mihai I sau venirea la putere a lui Nicolae Ceausescu.…

- Compania aeriana Australian Airlines (divizie a grupului german Lufthansa) a anuntat ca anuleaza 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri. Masura vizeaza si capitala Romaniei Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al companiei, Peter Thier. Printre zborurile…

- Un controversat clopot care il omagiaza pe liderul nazist Adolf Hitler va functiona in continuare in turnul bisericii din localitatea Herxheim am Berg, in urma deciziei autoritatilor locale, informeaza DPA. Clopotul, care a fost fabricat in 1934 si are inscriptionat textul ''Totul pentru patrie - Adolf…

- Justitia germana ar putea, maine, deschide calea interzicerii in circulatie a automobilelor diesel mai vechi si poluante, o decizie precum un cartof fierbinde, de care se tem politicienii si constructorii auto. In timp ce Comisia Europeana ameninta Berlinul cu sanctiuni pentru lipsa de actiune in fata…

- Oamenii de stiinta desecretizeaza, treptat, tehnologiile de care a dispus Germania in timpul celui de-al doilea Razboi mondial. Specialistii americani au dezvaluit planul lui Hitler privind crearea unei arme...

- La data de 3 martie curent, Ambasada Republicii Moldova la Varșovia impreuna cu reprezentanții Asociației Veteranilor de Razboi și Conflictelor Armate, invita conaționalii, membrii diasporei moldovenești, sa participe la ceremonia de comemorare a ostașilor cazuți pentru independența Republicii Moldova.…

- Autoritatile din Beerlin au anuntat ca proiectul privind “gratuitatea pe transportul public pentru a reduce numarul de autovehicule proprietate personala in circulatie” urmeaza sa fie testat pana la finele acestui an in cinci orase din Germania, printre care fosta capitala Bonn (aproximativ 300.000…

- Peste 42.000 de pasageri care au calatorit anul trecut cu avionul din Romania au fost afectati de intarzieri de mai bine de trei ore ale zborurilor, respectiv anulari si supraincarcari ale curselor, si sunt indreptatiti sa primeasca despagubiri de circa 12 milioane euro, potrivit unor calcule realizate…

- Franta si Germania vor sa mobilizeze ministri de finante si guvernatorii bancilor centrale din grupul celor 20 de tari pe chestiunea monedelor virtuale, precum Bitcoin, estimand ca ele reprezinta un risc pentru stabilitatea financiara mondiala. Intr-o scrisoare adresata ministrului argentinian de Finante…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz (foto) se opune unei cresteri a contributiilor statelor membre ale Uniunii Europene la bugetul comunitar dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar si pledeaza pentru taieri bugetare ale anumitor programe, in special ale finantarilor catre state din estul Europei,…

- Asa reiese dintr-un recent studiu intocmit de ING. Acesta mai spune si ca peste un sfert din gospodariile din Europa (26%) nu au deloc bani economisiti. In Europa, cel mai mare numar de persoane fara economii se afla in Romania (36%) si in Germania (29%), urmate de Belgia, Polonia si Marea Britanie…

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- Un Mussolini in viata si aproape agreabil strabate si seduce o Italie debusolata in comedia „Sono tornato”, lansata cu o luna inainte de alegerile legislative, informeaza AFP. Acest film preia cu fidelitate tiparul oferit de „Er is wieder da” (2015), o comedie germana adaptata pentru marele ecran pe…

- Austria, care va prelua la 1 iulie acest an presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, doreste ca UE 'sa fie mai economa cu banii contribuabililor', explica seful executivului de la Viena intr-un interviu publicat luni de cotidianul Standard. ''Alternativa ar fi de a solicita…

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a ajuns miercuri la Viena pentru a-și incepe intalnirea de doua zile cu oficialii austrieci. Totul s-a desfașurat in cel mai mare secret. Inaltul demnitar din Ungaria s-a intalnit cu cancelarul Sebastian Kurz si cu vicecancelarul Heinz-Christian Strache.

- Autoritatile austriece vor dizolva o societate pangermanista la conducerea careia se afla si un cadru al partidului de extrema-dreapta FPOe la putere, dupa dezvaluirile prezentei unei carti de cântece naziste la una dintre filialele ei locale, a anuntat miercuri cancelarul conservator Sebastian…

- Lenuța Cernica, tanara polițista diagnosticata cu tumora cerebrala la doar 30 de ani, a carei poveste impresionanta de viața a fost prezentata recent de Libertatea, a gasit o cale pentru a putea spera la vindecare. Dupa ce medicii din Romania nu i-au putut oferi soluțiile pentru vindecare, Lenuța Cernica…

- Dupa intrevederea care a avut loc marti, la Viena, intre premierul Ungariei, Viktor Orban, si cancelarul austriac, Sebastian Kurz, oficialul ungar a declarat la o conferinta de presa ca la nivel european el si Sebastian Kurz apartin unei singure comunitati politice. In opinia sa, cea mai mare amenintare…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat marti, dupa intalnirea avuta la Viena cu premierul ungar Viktor Orban, ca doreste 'sa construiasca punti' pentru a diminua tensiunile dintre Est si Vest in cadrul UE, relateaza AFP. 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Spargerea a avut loc miercuri seara, in timp ce Strache iesise pentru a lua masa, a declarat purtatorul sau de cuvant, confirmand o informatie anterioara difuzata de postul Oe24, citata de Reuters. El a afirmat ca dispozitivul electronic de supraveghere a fost descoperit saptamana trecuta…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Trei persoane au murit in Olanda, si o femeie in Belgia, sute de zboruri au fost anulate, scoli inchise in Irlanda si Scotia, Germania este afectata de vant si ninsoare, iar la Istanbul au fost anuntate furtuni cu vant puternic. Toate cursele de pe aeroportul Amsterdam Schiphol, al treilea ca marime…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters. Executivul cancelarului austriac…

- Sub conducerea lui Adolf Hitler, Germania a invadat peste 20 de tari din Europa si Africa. Motivul invaziilor a variat in functie de fiecare tara, iata doar cateva exemple dintre acestea in 11 tari pe care le-a atacat.

- Un Mercedes folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Jandarmii isi comemoreaza astazi eroii cazuti la datorie in timpul Revolutiei din 1989. Un ceremonial militar si religios a avut loc la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul „Henri Coanda”. Spre deosebire de ceremoniile de ieri si de alaltaieri in Bucuresti, aici ceremonia a fost deschisa de…

- Cel putin asta au reclamat clientii din Germania, mai precis „un miros de ars” in automobilele produse de divizia de automobile de lux a grupului Volkswagen. Audi a reactionat, anuntand ca va rechema in service 330.000 de vehicule diesel din cauza unei probleme la sistemul de incalzire care poate duce…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…

- In programul noului guvern austriac al carui premier este Sebastian Kurz, in varsta de 31 de ani, se regaseste un angajament al Vienei privind aderarea Turciei la Uniunea Europeana: Viena nu va permite acest lucru. De asemenea, in program se precizeaza ca vor fi cautati aliati pentru ca negocierile…

- Noul cancelar conservator Sebastian Kurz a afirmat marti ca doreste "sa aprofundeze" relatiile bilaterale dintre Austria si Israel, al carui guvern a facut cunoscut ca, deocamdata, nu va avea contacte directe cu ministrii proveniti din randurile partidului de extrema dreapta FPOe prezenti in cabinetul…

- Memorialul dedicat celor 10.000 de evrei din Viena care au fost ucisi in tabara de concentrare Trostinet de langa Minsk reprezinta 'angajamentul clar fata de responsabilitatea si complicitatea istorica a Austriei' la Holocaust, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz.Liderul conservator…

- Austria intentioneaza sa construiasca un memorial la un fost lagar de concentrare nazist din apropierea capitalei Belarusului, a anuntat marti noul guvern de la Viena, dupa ce Israelul a anuntat ca va limita contactele diplomatice cu cabinetul austriac, la care participa si extrema dreapta, relateaza…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- Peste 3.000 de oameni au protestat in centrul capitalei austriece, Viena, fata de investirea noului guvern de extrema-dreapta. Tinerii austrieci au scandat „Moarte fascismului!” si „Afara cu nazistii!” chiar in piata in care, in 1938, Hitler proclama anexarea Austriei la Germania nazista.

- Aproximativ 170 de curse spre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate din cauza conditiilor de inghet, a declarat luni un purtator de cuvant al companiei Fraport, informeaza DPA. Destinatiile vizate sunt Berlin, Hamburg, Munchen, Viena, Dublin si Varsovia, a precizat purtatorul de cuvant.…

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita in strainatate, dupa ce va prelua, luni, conducerea Executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, in incercarea de a tempera ingrijorarile provocate de cooptarea extremei drepte in guvernul sau.

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita in strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, in incercarea de a tempera ingrijorarile provocate de cooptarea extremei drepte in guvernul sau, transmite duminica…

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export este…