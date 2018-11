Australia introduce un registru public pentru agenţi străini Guvernul australian introduce un registru public pentru activitatile agentilor straini intr-un efort de a proteja tara de o potentiala interferenta externa, a declarat vineri procurorul general Christian Porter, potrivit dpa. Persoanele care actioneaza pentru puteri straine vor fi obligate sa dezvaluie detaliile despre activitatile lor, precum si natura aranjamentelor lor, a precizat Porter intr-un comunicat, adaugand ca informatiile vor fi disponibile public. Schema pentru transparenta influentei straine, care va intra in vigoare luna viitoare, are ca scop sa contracareze interferenta din afara,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

