- Sute de lilieci au murit din cauza temperaturilor extreme din Australia. Reprezentantii mediului au declarat ca temperaturile le-au „prajit creierul” liliecilor care au început sa se prabuseasca în zbor. Un val de caldura puternic a dus la cresterea temperaturilor pâna…

- Daca in Romania temperaturile sunt foarte ridicate in aceasta perioada, in Statele Unite s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute. Tempratura record a fost inregistrata in varful Muntelui Washington din New Hampshire, astfel ca, din cauza vantului puternic temperatura s-a simțit cam de -70 de…

- Perechea Horia Tecau / Jean-Julien Rojer (Olanda), cap de serie numarul doi, s-a calificat, astazi, in sferturile probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Sydney (Australia), dotat cu premii totale de 468.910 dolari. In runda inaugurala, Tecau ...

- Aerul rece care a coborât din Atlanticul de Nord prins Spania a ajuns în Maroc și în vestul Algeriei, sâmbata noapte. Rezultatul a fost ca a nins pe platourile înalte ale deșertului Sahara. Terra se confrunta cu o vreme care este complet data peste cap care a…

- Sydney se topeste duminica, in cea mai caniculara zi din 1939, in timp ce un ger naprasnic si un vant taios care-ti patrunde in oase a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi sub-normale pentru regiune.

- Craciunul (25 decembrie – stil nou, 7 ianuarie– stil vechi) – este una din principalele sarbatori domnești, care are și un important strat precreștin. Deoarece Evanghelia nu da nici un detaliu despre data nașterii lui Iisus primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 7 ianuarie ca moment al nașterii…

- O echipa de cercetatori de la University of New South Wales, Australia, sustine ca dispune de tot ce ii trebuie pentru a construi un reactor de fuziune nucleara care va fi capabil sa produca mai multa energie decat cea consumata, ce va functiona diferit fata de celelalte reactoare de fuziune concepute…

- Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a acceptat wild card-ul oferit de organizatorii turneului Premier de la Sydney (Australia) si va lua parte la aceasta competitie care se va desfasura între 7 si 13 ianuarie.

- De-a lungul anilor, petrecerile de la trecerea dintre ani s-au desfașurat in Piața Universitații, pe vremea lui Traian Basescu. In timpul lui Sorin Oprescu revelioanele erau organizate in Piața Constituției, iar in acest an a fost preferata Piața George Enescu. In acest fel, capitala Romaniei…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri in lume care au trecut in anul 2018. A urmat Sydney, Australia. Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul ...

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

- Un avion de lux s-a prabușit in Australia, in ultima zi a anului. Toți cei șase pasageri ai aeronavei au murit. Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la…

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- Daca ai suferit vreodata o intervenție chirurgicala sau macar ai intrat intr-o sala de operații, ai observat cu siguranța ca toți membrii personalului sunt imbracați la fel. Bineințeles, motivele țin de igiena, iar purtarea acestei uniforme este la fel de importanta precum spalatul pe maini la chirurgi…

- Patru persoane au fost condamnate la patru saptamani de inchisoare fiecare in Singapore, dupa ce au vandut bilete false la un concert al cantaretului Ed Sheeran, pe care artistul l-a sustinut pe 12 noiembrie.

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca Roxana Dobre si Florin Salam s-au fi despartit, bruneta a facut o dezvaluire bomba. Chiar daca a informat zvonurile cu privire la despartire, iubita manelistului a scris un mesaj cu care i-a bucurat pe toti fanii lui.

- Fanii lui Johnny Hallyday s-au adunat in numar mare sambata, in Paris, pentru a-și lua ramas bun de la idolul lor, supranumit ''Elvis Presley al Franței'', decedat miercuri la varsta de 74 de ani, informeaza AFP. * UPDATE Cântarețul Johnny Hallyday, parintele rock and rollului…

- Vesti bune pentru fanii Simonei Gherghe! Vedeta se intoarce pe sticla, mai curand decat se asteptau telespectatorii Antenei 1. Prezentatoarea, care in urma cu sase luni a devenit mamica, a facut anuntul pe contul sau personal de Instagram.

- Chester Bennington, gasit spanzurat in resedinta sa, in iulie, a incercat sa se sinucida si cu noua luni inainte sa fie gasit mort, la varsta de 41 de ani. De asemenea, raportul autopsiei sale a dezvaluit ca artistul consumase alcool inainte sa moara.

- O tanara din Malaezia a devenit milionara peste noapte, dintr-o greșeala a bancii care i-a virat in cont 4,6 milioane de dolari australieni. Christine Jiaxin Lee a cheltuit aproape toata suma pe bijuterii și genți de lux, pana cand totul a ieșit la iveala. A fost acuzata de frauda, insa acum procurorii…

- Un copil de mingi a provocat o bataie generala la un meci de fotbal din Australia. S-a intamplat in minutele de sfarșit ale finalei FFA Cup din Australia. Syney FC conducerea cu 2-1 per Adelaide United, in prelungirile partidei. Mingea a ajuns, la un moment dat, la un baiat de mingi, care n-a repus…

- In Romania construcția stadioanelor este o adevarata bataie de cap, insa nu același lucru se poate spune despre Australia. Daca dinamoviștii voiau un stadion fara pista, in Australia exista un stadion cu piscina. Pe stadionul de cricket Gabba Brisbane s-a construit o piscina imensa in locul peluzei.…

- Australia s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, care va avea loc in Rusia, dupa ce a invins Honduras cu 3-1 (0-0), la Sydney, in mansa a doua a barajului continental.Campioana Asiei, care remizase in meciul tur, 0-0, s-a impus prin reusitele lui Mile Jedinak (54, 72, 85). Punctul de onoare al ...

- Un doctor britanic care a fost atacat de un rechin in timp ce facea surfing in Australia a declarat ca a supraviețuit pentru ca a lovit animalul in nas, in același fel in care a procedat și faimosul surfer Mick Fanning in timpul unei competiții in urma cu doi ani, informeaza DPA. Charlie…

- Exercițiile fizice efectuate in mod regulat pot contribui la reducerea deteriorarii creierului odata cu inaintarea in varsta, informeaza Xinhua citand rezultatele unui studiu de referința realizat in Australia. Citeste si: Un arbust, planta-minune care vindeca 100 de boli Cercetarea,…

- Un medic britanic, care s-a mutat in urma cu doua luni in Australia, a fost atacat de un rechin in timp ce facea surf in apropiere de Sydney. Charlie Fry, in varsta de 25 de ani, a povestit cum s-a luptat pentru a scapa cu viața in urma atacului, relateaza BBC News. Tanarul britnaic se afla in apa,…

- In 1901, dupa obținerea independenței, Australia a intampinat mari probleme cu alegerea capitalei naționale deoarece cele doua orașe mari, Sydney și Melbourne, rivalizau in forța pentru obținerea acestui statut. S-a ales o soluție de descentralizare printr-un oraș care a fost creat de la zero, intr-un…

- Manny Estanislao, 34 de ani, din Melbourne, a fost rugat sa aduca ceva de mancare la o petrecere data in cinstea unei viitoare mamici. Barbatul s-a hotarat sa cumpere pui de la un restaurant KFC din Roxburgh Park. Dupa ce invitatii aproape terminasera de mancat, un baietel aflat la eveniment a vazut…

- Australia a terminat la egalitate, scor 0-0, vineri, la San Pedro Sula, in prima mansa a barajului cu Honduras, pentru calificarea la Cupa Mondiala din Rusia.Dupa un 1-1 in tur si dupa ce a invins, la 10 octombrie, la Sydney, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, selectionata Siriei, in retur,…

- Dupa ce au urcat de patru ori pe podium la Jocurile de la Toronto, militarii români din Echipa Invictus se pregatesc pentru comptetitiile de anul viitor. Țara care va gazdui jocurile paralimpice militare va fi Australia. Mai mulți veterani raniti în teatrele de operațiuni…

- Patru activisti pentru drepturile refugiatilor au escaladat Opera din Sydney joi dimineata si au desfasurat un banner pe care scria "Australia, lider mondial in cruzime", pentru a protesta fata de ceea ce ONU numeste o "criza umanitara" in Insula Manus din Papua Noua Guinee, informeaza dpa, conform…

- Cel putin doi copii au murit, iar alti trei au fost raniti grav în Australia, dupa ce o masina a intrat într-o scoala din Sydney. Autoritatile au precizat ca este vorba doar despre un accident, relateaza The Guardian. O femeie în vârsta de 52 de ani care conducea un…

- O femeie din Canada se lauda pe rețelele de socializare cu vacanța ei de lux. Posta fotografii de pe insule exotice, imbracata in ținute sumare. Cand a ajuns in Australia, ea a fost arestata, alaturi de o alta tanara, care o insoțea. Cele doua aveau in bagaje nu mai puțin de 35 de kilograme de cocaina.…

- Cinci tineri au fost condamnați la inchisoare, in Australia, dupa ce au fost gasiți vinovați de planificarea unui atac terorist in orașul Sydney. Aceștia și-au recunoscut vinovația in fața instnaței, recunoscand ca incepusera deja sa faca demersuri pentru a-și duce planul la capat. Cumparasera arme…

- O tânara a avut surpriza vietii ei, dupa ce a descoperit ca datoria pe care o avea la banca a fost achitata din senin, dar si ca avea în plus mai bine de 18 milioane de dolari. Pe nume Clare Wainwright, femeia de meserie avocat a decis sa îsi faca publica povestea absolut…

- Experții Asociației Promo-LEX considera necesara crearea a șase circumscripții electorale peste hotarele țarii, astfel încât în țarile membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Elvetia, Liechtenstein, San Marino, tarile din Europa de Sud-Est care nu sunt membre ale UE, Turcia,…

- Echipa de rugby a Australiei a reușit performanța de a invinge dubla campioana mondiala en-titre, Noua Zeelanda, sambata la Brisbane, cu scorul de 23-18 (12-13), dar trofeul pus in joc, Bledisloe Cup, care este disputat in fiecare an de cele doua mari națiuni ale rugby-ului, a revenit in 2017 oaspeților,…

