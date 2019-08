Aurul atinge o noua valoare record: 203,8826 lei pentru un gram

Stiri pe aceeasi tema

- Gramul de aur s-a scumpit vineri cu 86,78 de bani (0,43%), pana la valoarea de 203,8826 lei, de la 203,0148 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei (BNR). Leul s-a apreciat usor fata de euro, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand un curs de 4,7273 lei/euro, cu 0,34 bani mai putin…

- Euro a scazut, joi, insa insesizabil in comparatie cu moneda nationala. Si dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7307 de lei/unitate, fata de 4,7309 lei/unitate cat a fost miercuri. Si dolarul american a scazut fiind cotat de BNR la 4,2197 de lei/unitate,…

- RECORD ISTORIC. Pretul aurului a trecut pragul de 200 de lei! Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,54 de lei (1,78%), pana la valoarea de 202,1739 lei, de la 198,6284 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei. Metalul pretios a mai trecut pragul de 202 de lei in data de 5 octombrie 2012,…

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,54 de lei (1,78%), pana la valoarea de 202,1739 lei, de la 198,6284 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), aceasta fiind o valoare record. Metalul pretios a mai trecut pragul de 202 de lei in data de 5 octombrie 2012, cand a fost cotat la 202,0812…

- Euro a scazut insesizabil, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Dolarul, in schimb, a crescut. Aurul a depasit, miercuri, pragul de 200 de lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7309 lei/unitate, pe cand luni a fost 4,7311 lei/unitate. Dolarul american…

- Euro scade, iar dolarul creste, vineri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7317 lei/euro, cu 0,05 % mai putin decat sedinta anterioara. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare…

- Euro a crescut insesizabil, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american a crescut mai mult, iar aurul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii sapte ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7356 lei/unitate, mai mult cu 0,01% fata de marti.…

- Euro creste usor in a doua sedinta a acestei saptamani, comparativ cu moneda nationala, in timp ce dolarul face un pas in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7205 de lei/unitate, cu 0,04% mai putin fata de luni. Dolarul american a crescut, fiind cotat de…