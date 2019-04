Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu spune ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea unor ministri. PSD a luat in calcul, deja, la Comitetul Executiv National, sa ii dea sefului statului…

- "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate de a face o restructurare a guvernului care sa ii permita premierului o miscare mai ampla si care sa evite piedicile pe care ar putea sa le puna presedintele", a spus Tariceanu miercuri la Antena 3.El a explicat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea unor ministri. "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate…

- Traian Basescu, senator PMP, a avut o discutie cu Tudorel Toader la Senat, unde era programata motiunea simpla pe Justitie. Intrebat daca l-a sfatuit pe Tudorel Toader sa nu demisioneze, Basescu a spus: "O, da! Da". El a punctat ca se asteapta de la presedintele Iohannis "sa-i toace" pe cei…

- Seful statului a fost intrebat la o dezbatere organizata de Asociatia Oraselor din Romania daca are in vedere ca in mandatul urmator sa organizeze un referendum pentru ca Avocatul Poporului sa fie ales de popor. "Presedintele este ales de popor, restul sunt alesi de comunitati sau pe circumscriptii.…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis.Conducerea celor doua Camere ale Parlamentului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Parlament, ca alocatiile pentru copii vor fi crescute, dupa ce Curtea Constitutionala a anuntat ca legea bugetului de stat pe 2019 este constitutionala. Intrebat cum comenteaza faptul ca CCR a admis sesizarea presedintelui asupra Legii pentru…

- 'In buget sunt masuri economice si sociale foarte importante. Presedintele ce a ales sa faca? Ati vazut, este o sicanare evidenta a Guvernului. Eu nu-mi aduc aminte ca vreun presedinte in trecut sa fi trimis bugetul la Curtea Constitutionala pentru ca bugetul este, cu precadere, un apanaj al Executivului…