- Conducerea Ministerului Public a transmis marti protocoalele clasificate dintre SRI si institutiile judiciare Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, spre informare si analizeaza aspectele legale cu privire la procedura de declasificare a acestora. “Avand in vedere decizia luata…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Platforma Romania 100 cere demisia ministrului justiției, Tudorel Toader, dupa apariția motivarii avizului negativ al CSM. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat vineri motivarea hotararii privind cererea ministrului justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informații și DNA, precum și cu alte instituții ale statului. Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, se impun o serie de clarificari: Conform…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. Potrivit raportului de bilant, peste 1,7 milioane de dosare au avut de solutionat procurorii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a discutat, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, iar rezultatul a fost un aviz negativ.Ședința a inceput…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Laura Codruța Kovesi are mari probleme in ultimele doua saptamani! Contestata vehement de politicienii cu probleme penale, șefa DNA a fost propusa pentru revocare de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Totul s-a intamplat dupa ce Antena 3 a difuzat inregistrarile din sediul DNA Ploiești in…

- Revocarea lui Kovesi. CSM nu a primit raportul privind DNA. Magistratii asteapta publicarea documentului Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat, vineri, ca raportul pe baza caruia ministrul Justitiei cere revocarea procurorului sef al DNA nu a ajuns la CSM, magistrati…

- Procurorul General, Augustin Lazar, iși exprima suportul total pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție.”Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu va discuta cu ministrul justitiei Tudorel Toader inainte ca acesta sa prezinte raportul privind activitatea DNA și sa faca o propunere legata de șefa acestei instituții, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit. Dancila a spus, insa, ca așteapta ca ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca ne aflam intr-un moment in care activitatea de justitie e pusa public la indoiala. Iohannis i-a primit marti la Cotroceni pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). "Investirea dumneavostra in functie survine…

- Parlamentarul PSD Cluj Cristina Burciu declara, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES, ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem, ea adaugand ca a solicitat solutii in acest sens ministrului Tudorel Toader.Potrivit…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Președintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, i-a transmis, joi, ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, textul tradus al celor trei legi ale Justiției adoptate de Parlament, precum si o prezentare a modificarilor aduse prin amendamente. Documentele urmeaza sa fie puse la dispoziția…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…