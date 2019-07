Stiri pe aceeasi tema

- Turneul european „This House is Nor For Sale” al trupei Bon Jovi s-a incheiat, duminica seara, la Bucuresti. Zeci de mii de oameni au asistat la al doilea concert al grupului american sustinut in Capitala, show care insa nu s-a apropiat de cel din urma cu opt ani. Alaturi de o formatie care s-a prezentat…

- Legedara trupa americana de rock Bon Jovi concerteaza, astazi, in Piata Constitutiei, in cadrul turneului mult asteptatul turneu "This House Is Not for Sale". Alte doua trupe romanesti vor canta in deschidere!

- Traficul este restricționat, sambata și duminica, in mai multe zone din Capitala, din cauza sarbatoririi Zilei Aviației, desfasurarii „Festivalului Rock The City – Concert Bon Jovi și The Cure” in Piata Constitutiei meciul de fotbal dintre echipele FC Dinamo 1948 si CSU Craiova, potrivit Mediafax.Sambata,…

- Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor care vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre Dinamo București – CSU Craiova, ce se va disputa duminica, 21 iulie a.c., pe stadionul „Arena Naționala” din Capitala, incepand cu ora 21:00. Accesul spectatorilor in stadion…

- Brigada Rutiera anunta mai multe restrictii de circulatie in zona centrala a Capitalei, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene" (sambata) si desfasurarii festivalului "Rock The City'' - concert Bon Jovi si The Cure (duminica si luni), potrivit Agerpres. *** Astfel,…

- Taximetristii din Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) anunta ca vor protesta marti, cu 800 de masini, in Piata Constitutiei, fata de proiectul de lege pentru „ridesharing".