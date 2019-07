Stiri pe aceeasi tema

- Taierea bugetului pentru Cultura, care a dus la concedieri masive in mai multe teatre din București, a afectat grav și activitatea Circului Metropolitan București. Directorul general Bogdan Stanoevici ne-a explicat la ce masuri a fost nevoit sa recurga din pricina lipsei banilor. "Pe mine, ca manager…

- Angel TILVAR: Reuniunea plenara COSAC de la București, eveniment care incheie dimensiunea parlamentara a Președinției Romaniei la Consiliul UE, va fi cadrul consacrat de dialog cu privire la chestiunile actuale ale Europei. Duminica, 23 iunie 2019, peste 200 de parlamentari europeni vor sosi la București.…

- Evenimentul Bubble Parade, care trebuia sa se desfașoare in 1 iunie și a fost amanat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, va avea loc sambata, 8 iunie, la Alba Iulia, concomitent cu Alba Fest. Tot sambata, va fi inchis traficul rutier pe B-dul 1 Decembrie 1918, intre Hotel Cetate și str. Vasile…

- Primaria și Consiliul local Ocna Mureș, Casa de Cultura ,,Ion Sangereanu,, impreuna cu colaboratorii sai, invita toți copiii din orașul nostru sa participe la o petrecere in aer liber dedicata lor: 1 iunie IUNIE-Ziua Copilului! Baloane colorate, concursuri amuzante, dansuri populare si cantece vesele…

- Dupa ce grupul de inițiativa “Bacauanii vor piste pentru biciclete” a anunțat, joi, organizarea primei ediții a evenimentului “Pedalez și votez”, imediat primaria din Bacau, condusa de Cosmin Necula (PSD) a transmis o adresa prin care interzice desfașurarea acestui eveniment civic. Acțiunea urma sa…

- Primaria si Consiliul local al comunei Cumpana, judetul Constanta, reprezentate legal prin persoana primarului, ec. Mariana Gaju, desfasoara in aceste momente festivitatea de inaugurare a obiectivului de investitie Complex Sportiv ldquo;CENTENAR 2018".Investitia a fost realizata prin programul ldquo;Complexuri…

- Primaria municipiului Aiud si Serviciul de Ajutor Maltez din Romania, filiala Aiud, organizeaza in data de 15 mai 2019, evenimentul „Ziua Familiei”, in cadrul ... The post 15 mai: „Ziua Familiei” la Aiud. Familiile care implinesc 50 de ani de la casatorie, sarbatorite in cadrul evenimentului appeared…

- Primaria municipiului Constanta organizeaza prin procedura simplificata proprie atribuirea contractului avand ca obiect "Servicii de organizare eveniment Ziua Constantei 2019ldquo;. Valoarea estimata este de 173.021 de lei fara TVA. Evenimentul, care va avea loc in 21 mai a.c., va cuprinde un spectacol…