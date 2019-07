Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 17 ani de la destramarea trupei Andre, care a facut furori la sfarsitul anilor ’90, Andreea Balan si Andreea Antonescu s-au reunit si au lansat o noua piesa, „Reset la inima“, in cadrul unui concert privat.

- Marți seara a avut loc lansarea oficiala a piesei „Reset la inima”, ce marcheaza reunirea trupei Andre, iar Andreea Balan și Andreea Antonescu au organizat o petrecere pe cinste, la care au luat parte cele mai importante persoane din viața lor. Andreea Balan a postat pe contul de socializare un mesaj,…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au scris istorie in urma cu aproape 20 de ani, pe cand faceau furori cu trupa ”Andre”, iar acum, cele doua artiste, acum mame cu norma intreaga, s-au reunit și sunt gata sa faca spectacol.

- Dupa 17 ani de pauza, Andre, fenomenul muzical al anilor 2000, se reuneste si lanseaza „Reset la inima”. Cele doua artiste au ultimele repetitii pentru show-ul privat din aceasta seara, care va avea loc in cadrul Ambasad’Or Events. Trupa s-a infiintat in 1999 cand a lansat single-ul “Libera la mare”…

- Dupa 17 ani de la succesul uriaș pe care l-au avut in Romania cu piese precum "Prima iubire" și "Lasa-ma papa la mare", Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit și vor sa se relanseze sub formula Andre.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au lucrat in secret la refacerea trupei Andre si au filmat impreuna un nou videoclip, scrie click.ro. Citeste si Casatoria Andreei Balan cu George Burcea din Las Vegas, nula. "Am avut un soc!" „Reset la inima" va fi prima melodie a trupei Andre și…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa puna stop carierelor solo și sa redevina formația care a isterizat Romania: ANDRE! Legendara trupa Andre se reunește și pregatește o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj și originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete și lanseaza…

- Artistul timișorean Megga Dillah a lansat recent o noua melodie alaturi de MC Bean, fondatorul trupei Subcarpați. „Ținand cont de istoria lui Bean pe muzica reggae, am zis ca trebuie neaparat sa facem o piesa reggae impreuna. Am luat un beat de la lionriddims și am scris refrenul de la piesa Razie,…