- Spania, etapa a 25-a. Barcelona și Real joaca acasa. Sevilla – Atletico, duminica. Program și clasament. FC Barcelona va juca, sambata, in derby-ul Cataluniei, cu Girona. Partia va avea loc pe Camp Nou, de la 21.45. Tot sambata, și tot pe teren propriu, Real Madrid va primi vizita formației Alaves.…

- Insulele Baleare, unde se gasesc destinații turistice populare precum Ibiza și Palma de Mallorca, a amendat serviciul de inchirieri Airbnb pentru promovarea unor locuințe care nu indeplinesc reglementarile adoptate de autoritați in 2017, scrie Reuters. Turismul furnizeaza 11% din Produsul Intern Brut…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Eibar, in etapa a XXIV-a a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Luis Suarez (16) si Jordi Alba (88), anunța News.ro. Partidele EAlaves - Deportivo La Coruna, Malaga - Valencia au loc tot sambata,…

- Formatia FC Sevilla a invins, sambata, in deplasare, scor 2-1, echipa Las Palmas, in etapa a XXIV-a a campionatului Spaniei si a urcat pe locul cinci in clasamentul din LaLiga.Pentru FC Sevilla au marcat Ben Yedder (35) si Sarabia (50), iar pentru Las Palmas a inscris Calleri (82 - penalti),…

- Deportivo La Coruna, echipa atacantului Florin Andone, se lupta sa evite retrogradarea și se deplaseaza sambata pe terenul lui Alaves, o alta formație amenințata de spectrul ligii secunde. Barcelona și Real Madrid joaca pe terenurile unor adversari incomozi. Vineri, 16 februarie 22:00 Girona – Leganes…

- Steaua Roșie Belgrad – ȚSKA Moscova reprezinta prologul primei manșe a 16-imilor de finala in Liga Europa. Celelalte partide, inclusiv duelul FCSB – Lazio , sunt programate joi, 15 februarie. Marți, 13 februarie 19:00 Steaua Roșie Belgrad – ȚSKA Moscova Joi, 15 februarie 18:00 Astana – Sporting Lisabona…

- Barcelona tinteste o noua victorie in la Liga. Neinvinsi in acest sezon in Spania, catalanii nu concep sa nu castige toate cele trei puncte puse in joc cu Getafe, partida fiind programata astazi de la ora 17:15 in direct la Digi Sport.A

- Spania, etapa a 23-a. Real Madrid joaca sambata. Barcelona evolueaza duminica, Florin Andone, contra lui Betis. Program și rezultate. Vineri, 9 februarie 22.00 Athletic Bilbao – Las Palmas Sambata, 10 februarie 14:00 Villarreal – Alaves 17:15 Malaga – Atletico Madrid 19:30 Leganes – Eibar 21:45 Real…

- Victoria cu 2-0 de pe "Mestalla" a trimis-o pe FC Barcelona in finala Cupei Spaniei, catalanii urmand sa lupte pentru castigarea trofeului cu Sevilla. Liderul din Primera Division este prima echipa care se califica de cinci ori consecutiv in ultimul act al competitiei.

- Fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, ar putea rata partida retur din Cupa Regelui, in deplasare, contra Valenciei, dupa ce a suferit o accidentare la genunchi. Pique a fost autorul golului egalizator in partida cu Espanyol (1-1), de duminica, din La Liga, dar s-a accidentat in…

- 40 de barbati au fost arestati in Spania dupa ce au pus in circulatie pe internet materiale cu caracter pedofil "de o gravitate extrema", a anuntat politia spaniola, potrivit AFP. Suspectii, printre care se numara cadre didactice, ingineri, functionari si pensionari, au fost arestati in 17 provincii…

- Deportivo La Coruna, echipa atacantului Florin Adone, inaugureaza runda a 22-a din La Liga cu un meci pe terenul lui Real Sociedad. Barcelona o viziteaza pe concitadina Espanyol, iar Real Madrid se deplaseaza la Levante. Vineri, 2 februarie 22:00 Real Sociedad – Deportivo La Coruna Sambata, 3 februarie…

- FC Barcelona a invins-o pe Valencia CF cu scorul de 1-0, joi seara, pe Camp Nou, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal. Uruguayanul Luis Suarez (67) a marcat singurul gol al partidei, dupa o actiune a lui Lionel Messi, iar catalanii au facut un prim pas spre a cincea lor…

- FC Barcelona a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Deportivo Alaves, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei, in care a fost condusa cu 1-0. Catalanii raman fara infrangere in actuala editie a LaLiga.Golurile invingatorilor au fost marcate de Luis…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei, in care Cristiano Ronaldo a inscris doua goluri din penalti.Ronaldo a marcat in minutele 16 si 38. Celelalte doua goluri ale invingatorilor au fost…

- Formatia FC Sevilla a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Atletico Madrid, in mansa retur a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei, reusind calificarea in semifinale. In tur, FC Sevilla se impusese, scor 2-1.Marti, pentru FC Sevilla au marcat Escudero (1), Banega (47)…

- Campionatul de fotbal al Spaniei a inregistrat, duminica, sosirea a sase internationali din Arabia Saudita, trei in prima divizie si trei in Segunda Division, in cadrul unui parteneriat cu federatia saudita, a carei echipa nationala este calificata pentru Cupa Mondiala din 2018, informeaza AFP.…

- Leo Messi este golgeterul campionatului spaniol, cu 19 reușite, și are cele mai multe assisturi, 9. Luis Suarez a inscris de 15 ori, duminica marcand al 100-lea sau gol in LaLiga. VIDEO Barcelona a invins-o duminica seara pe Betis, scor 5-0. 11 puncteare Barcelona in fața lui Atletico (locul 2); e la…

- Barcelona s-a impus cu 4-2 pe teren celor de la Real Sociedad, iar catalanii au pus capat coșmarului San Sebastian: prima victorie pe "Anoeta" dupa 11 ani. Meci in care Messi a devenit cel mai prolific jucator all-time in Top 5 Europa. 366 de goluri in LaLiga. Barcelona se gandea numai la aceasta data.…

- FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Real Sociedad, in etapa a XIX-a a campionatului Spaniei, in care a revenit de la 0-2, anunta News.ro. Gazdele au deschis scorul prin Willian Jose, in minutul 11, si in minutul 34 au mai inscris un gol, prin Juanmi.

- Liderului din LaLiga, FC Barcelona, pare sa i se netezeasca drumul catre un nou titlu de campioana. Messi și gașca sa s-au impus ieri seara, in deplasare, cu 4-2, in fața lui Real Sociedad și pastreaza o distanța de 9 ...

- Getafe a muncit mult, dar cu folos vineri seara, pe „Coliseum Alfonso Perez“. Trupa lui Pepe Bordalas s-a impus la limita, scor 1-0, in fața echipei Malaga și a urcat patru locuri in clasament, ocupand acum poziția a opta in ...

- Atletico Madrid va evolua cu FC Sevilla, iar Espanol va intalni FC Barcelona, in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, conform tragerii la sorti de vineri. Daca trece de Espanol, FC Barcelona va juca in semifinale cu Real Madrid, in cazul in care si madrilenii vor reusi calificarea in fata celor…

- Spania 2018, etapa a 19-a. Cu Florin Andone titular, Deportivo La Coruna joaca sambata cu Valencia. Vineri, 12 ianuarie 22.00 Getafe – Malaga Sambata, 13 ianuarie 14:00 Girona – Las Palmas 17:15 Real Madrid – Villarreal 19:30 Eibar – Atl. Madrid 21:45 Dep. La Coruna – Valencia Duminica, 14 ianuarie…

- Runda 18-a din LaLiga a fost benefica doar pentru FC Barcelona, nu și pentru Real Madrid. Dupa victoriile de sambata bifate Atletico și Valencia, duminica a fost randul Barcei sa confirme și sa-și continue drumul spre titlul de campioana. Catalanii ...

- Golurile au fost marcate de Lionel Messi "12, Luis Suarez "38 si Paulinho "90+3. Duminica se disputa in LaLiga si partidele Athletic Bilbao – Alaves, Villarreal – Deportivo La Coruna si Celta Vigo – Real Madrid. Meciul Malaga – Espanol va avea loc luni.

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Levante, intr-n meci din etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei. Catalanii raman neinvinsi in actuala editie de campionat, in care au obsinut 15 victorii si trei remize.Golurile au fost marcate de Lionel…

- Formatia Betis Sevilla, cu fundasul Alin Tosca pe banca de rezerve, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-3, echipa FC Sevilla, in etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei.Pentru FC Sevilla au marcat Ben Yedder (13), Kjaer (40) si Lenglet (67), anunța News.ro. Golurile formatiei…

- Formatia Atletico Madrida invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Getafe, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Angel Correa ’18 si Diego Costa ’68, anunța News.ro. Imediat dupa ce a inscris, Diego Costa a primit al…

- Atletico Madrid și-a consolidat locul 2 din Spania, dupa ce a caștigat meciul cu Getafe, de pe teren propriu, 2-0. Diego Costa, atacantul spaniol aflat la al doilea meci de la revenirea lui Atletico Madrid, a fost in centrul atenției. Costa a marcat in minutul 68, golul de 2-0, cu o execuție din mijlocul…

- Cristi Ganea, fundasul de 25 de ani al Viitorului, e din ce in ce mai aproape un transfer in strainatate, fiind dorit de mai multe echipe.Athletic Bilbao este principala favorita in al transfera pe jucatorul de banda stanga, urmarindu l pe acesta inca din vara. Presa din Spania scrie ca bascii au concurenta…

- Spania, etapa a 17-a. El Clasico Real Madrid – FC Barcelona, versiunea 2017, derby-ul rundei. Meciul se joaca pe 23 decembrie. Marți, 19 decembrie 22.30 Levante – Leganes 0-0 Miercuri, 20 decembrie 20.30 Getafe – Las Palmas 22.30 Real Soecidad – Sevilla Joi, 21 decembrie 20.30 Eibar – Girona 22.30 Alaves…

- Atletico Madrid va denunta FC Barcelona la FIFA pentru ca a luat legatura cu Antoine Griezmann, in vederea unui transfer la gruparea catalana, a anuntat presa spaniola. Jucatorul de 26 de ani a semnat un nou contract in acest an cu Atletico pana la finalul sezonului 2021-22.De atunci, numele…

- Barcelona s-a impus categoric in fața celor de la Deportivo La Coruna, 4-0. Leo Messi a prezentat Gheata de Aur pe Camp Nou intr-o seara cand nu a inscris niciun gol. Ramane la 14 reușite in acest campionat, 18 in toate competițiile. Barcelona accelereaza ca un McLaren la sfarșit de 2017. 4-0 cu Depor…

- Carles Puigdemont, presedintele destituit al Cataloniei, a urmarit, duminica, meciul Girona – Getafe, din etapa a XVI-a a LaLiga, la o cafenea din Bruxelles. Puigdemont, care a purtat un fular al echipei Girona, a urmarit partida alaturi de alti fani catalani, la Fat Boy's Sports Bar & Grill.Girona…

- Spania, etapa a 16-a. Barcelona și Atletico joaca pe teren propriu. Real, partida complicata in deplasare. Program și clasament. FC Barcelona, liderul campionatului spaniol, va juca, duminica, pe teren propriu, in compania echipei Deportivo La Coruna, la care evolueaza și atacantul roman Florin Andone.…

- Cosmin Contra a anunțat ca dupa Athletic Bilbao, pe fir pentru transferul lui Cristi Ganea a intrat și Getafe. Selecționerul chiar il sfatuiește pe fotbalistul de la Viitorul sa aleaga Spania, fiind genul de campionat care i se potrivește. "Cred in transferul lui Cristi Ganea la Athletic Bilbao. De…

- Spania, etapa a 15-a. Cristiano Ronaldo iși prezinta ”Balonul de Aur”, la Real Madrid – Sevilla. VINERI Alaves – Las Palmas 2-0 VIDEO SAMBATA 14:00 Getafe – Eibar 17:15 Real Madrid – Sevilla 19:30 Deportivo La Coruna – Leganes 21:45 Valencia – Celta Vigo DUMINICA 13:00 Real Sociedad – Malaga 17:15 Real…

- Record in Liga Campionilor. Pentru prima oara in istoria celei mai importante competiții intercluburi de fotbal din Europa cinci echipe dintr-o singura țara, Anglia, s-au calificat in optimile de finala: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham și Chelsea, primele patru din postura de…

- Valencia a ratat sansa de a se apropia la doua puncte de Barcelona si de a profita de pasul gresit pe care catalanii l-au facut in aceasta runda. „Liliecii” nu au reusit sa se impuna la Getafe, cedand meciul la limita, scor 1-0.A

- Formatia Valencia a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Getafe, in etapa a XIV-a a campionatului Spaniei, acesta fiind primul esec pentru "lilieci" in actuala editie din LaLiga.Getafe, care a evoluat in 10 din minutul 25, dupa eliminarea lui Arambarri, a reusit…

- Formatia Deportivo La Coruna, cu Florin Andone pe teren din minutul 63, a fost invinsa, sambaat, in deplasare, cu scorul de 2-0 de echipa FC Sevilla, in etapa a XIV-a a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Ben Yedder ‘45+1 si Krohn-Dehli ’78, anunța News.ro. Citește și:…

- Formatia FC Barcelona a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul sustinut, sambata, pe teren propriu, in compania echipei Celta Vigo, in etapa a XIV-a a campionatului Spaniei.Pentru FC Barcelona au marcat Messi (22) si Suarez (62), iar pentru Celta au punctat Aspas (20) si Gomez (70), anunța…

- Cel putin 21 de oameni au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a deraiat, miercuri, in regiunea Sevilla, au anuntat serviciile de urgenta din Spania, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Trenul circula intre orasele Malaga si Sevilla si a deraiat in apropierea oraselului Arahal,…

