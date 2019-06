Atenționare de călătorie pentru Franța. Val de caniculă fără precedent pentru luna iunie Romanii care vor sa calatoreasca in aceasta perioada in Franța sunt informați de Ministerul Afacerilor Externe ca exista riscul sa intampine probleme din cauza vremii. Serviciul local de meteorologie, Meteo France, a anunțat ca majoritatea regiunilor țarii se vor confrunta cu un episod de canicula intensa. Atenționarea este valabila pana la finalul lunii iunie. Caldura se va accentua progresiv, iar temperaturile diurne vor atinge apogeul in intervalul 26 iunie – 28 iunie 2019. Nordul țarii va fi cel mai afectat. Exista o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru Paris, departamentele limitrofe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

