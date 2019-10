MAE le recomanda cetatenilor romani care intentionau sa plece in Republica Ecuador, in special in capitala Quito, sa isi amane calatoriile si celor rezidenti in Ecuador, sa urmeze indicatiile autoritatilor locale, scrie Agerpres.

Avand in vedere ca Romania nu dispune de reprezentare diplomatica sau consulara de cariera in Republica Ecuador, cetatenii romani aflati pe teritoriul acestui stat sunt sfatuiti sa se adreseze Ambasadei Romaniei la Lima, in Peru si sa isi anunte prezenta in regiune pentru a putea fi contactati in situatii de urgenta, precizeaza MAE intr-un comunicat remis duminica.