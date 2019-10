Atenție, șoferi - Cod GALBEN de ceață. Ce județe sunt vizate Meteorologii au emis marti dimineata avertisari cod galben de ceata in 15 judete. O prima avertizare vizeaza judetele Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Iasi, Vrancea, Vaslui si este valabila pana la ora 12:00, fiind semnatata local ceata care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnita. Si judetele Ialomita, Braila, Calarasi si Ilfov sunt afectate pana la ora 10:00 de ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m, asociata izolat cu burnita. Si in Salaj, Cluj si Bistrita - Nasaud este anuntata ceata tot pana la ora 10:00. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ANM, sunt vizate de avertizari mai multe localitati din judetul Harghita, zonele joase ale judetelor Bacau, Neamt, Vrancea, judetele Botosani, Galati, Iasi, Vaslui, Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu si Ilfov. Potrivit specialistilor, in aceste zone se va…

- Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata, duminica, pana la ora 10.00, in judetul Cluj. De asemenea, este cod galben de ceata, pana la ora 11.00, in judetele Braila, Ilfov, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Harghita si Suceava. Tot pana la ora 11.00 este cod galben de ceata in municipiul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile pe durata orelor urmatoare in 17 judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in judetul Tulcea ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de…

- Vremea va fi frumoasa, cu cer mai mult senin si vant slab pana la moderat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 si 26 de grade Celsius, valori usor mai ridicate decat normalul acestei perioade, Prognoza meteo in țara pe 17 octombrie Astazi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile pe durata orelor urmatoare in 17 judete potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in judetul Tulcea ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si,…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a renuntat la organizarea judeteana a unitatilor teritoriale, infiintand astfel 11 directii regionale de informatii (DRI) cu competente legale pe zona mai multor judete. In ceea ce priveste Maramuresul trebuie spus ca odata cu noile schimbari s-a infiintat Directia…

- Judetele vizate sunt Alba, Bacau, Botosani, Braila, Cluj,Bistrita Nasaud, Neamt,Ialomita, Iasi, Harghita, Covasna, Galati, Vaslui, Vrancea,Salaj. In toate zonele este semnalata ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m. Majoritatea avertizarilor expra la ora 0;00 sau la ora 10:00.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in 14 judete din Transilvania si Moldova, in ora urmatoare, potrivit AGERPRES. Potrivit meteorologilor, pana la ora 09:00, in judetele Covasna, Brasov, Harghita, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud,…