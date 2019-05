Stiri pe aceeasi tema

- 6 din 10 angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape 4 din 10 tin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, potrivit unui sondaj BestJobs.

- Sase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece tin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, reiese dintr-un sondaj desfasurat de BestJobs, una dintre cele mai…

- București, 24 mai 2019. Șase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece țin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, reiese dintr-un sondaj desfașurat de BestJobs,…

- Șase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece țin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, reiese dintr-un sondaj desfașurat de BestJobs, una dintre cele mai…

- Situație incredibila in tragficul rutier din Brașov. Imaginile postate de Adi Popoiu pe Facebook au peste 270.000 de vizualizari intr-o singura zi si a fost distribuita de peste 2.000 de ori, in timp ce aproape o mie de oameni au comentat pe marginea ei. Clipul cu titlul „Atentie! In curand se va schimba…

- Omul si-a angajat un avocat si i-a cerut celei cu care se afla in disputa 30 de mii de lei. La capatul unui proces de aproape un an, a reusit sa ... The post O tanara este obligata sa plateasca daune pentru un comentariu pe Facebook, secretarului Primariei appeared first on Renasterea banateana .

- Revoltata, tanara a povestit pe Facebook ce i s-a intamplat. Postarea a starnit o multime de reactii. „In data de 27 martie 2019, am chemat ambulanta ... The post Un barbat a fost consultat de un medic la opt ore dupa ce a ajuns cu ambulanța la spital. Totul a fost povestit pe Facebook appeared first…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat ca socialistii din Comisia LIBE au contestat procedura audierii celor trei candidati pentru Parchetul European, printre care se numara si Laura Codruta Kovesi. „Socialiștii și comuniștii din Comisia pentru libertați civile (LIBE) a Parlamentului European…