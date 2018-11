Atentie la numarul de kilometri reali, atunci cand cumperi o masina second! Vanzatorii au dat inapoi inapoi intre 5 si 399.617 de km in ultima luna

Peste 7,5 milioane de kilometri au fost resetati la 259 de masini second hand aflate in vanzare pe piata din Romania, in luna noiembrie, reiese dintr-un studiu realizat de catre reprezentantii unei platforme specializate in verificarea kilometrilor si a istoricului de daune la autovehiculele rulate.



"In urma verificarilor, am constatat ca 259 de masini rulate si aflate la vanzare pe piata auto din Romania aveau dati inapoi peste 7,5 milioane de kilometri in total. VIN-ul (seria de sasiu, n.r.) era la vedere, tocmai pentru a intari credibilitatea ca aceste masini au kilometri reali si…