Atenţie, imagini şocante! Adolescent bătut şi umilit de alţi tineri VIDEO In imagini se vede cum baiatul este umilit și lovit cu brutalitate de trei adolescenți. Unul dintre ei a filmat intreaga scena, iar clipul a fost postat apoi pe internet. Poliția din Alba s-a autosesizat și a deschis o ancheta in acest caz. Atat victima, cat și agresorii, au fost chemați la audieri, dar baiatul lovit a refuzat sa depuna plangere și a spus ca totul a fost o joaca. IPJ Alba va continua cercetarile in acest caz. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

