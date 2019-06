Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata sambata intr-un atentat sinucigas cu o masina capcana in orasul Raqqa, fosta "capitala" a gruparii Stat Islamic (SI) in nordul Siriei, a tarii, a...

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini-capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 08:40 (04:10 GMT) atunci cand un automobil incarcat…

- Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacul sinucigaș comis in apropierea Universitații Naționale de Aparare Marshal Fahim din capitala Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin șase persoane.

- Atacul a avut loc la Dablo, o comuna din provincia Sanmatenga, iar printre cele sase persoane ucise s-a numarat si preotul paroh. "In jurul orei 9.00 (ora 12.00, ora Romaniei), in timpul slujbei, indivizi inarmati au intrat in biserica si au inceput sa traga in credinciosi", afirma primarul…

- Explozia s-a produs intr-o zona frecventata a orasului, aproape de intrarea rezervata femeilor intr-un mausoleu sufit din secolul al XI-lea, unul din cele mai mari din Asia de Sud, au precizat postul de televiziunea si politia locala. Aceasta a confirmat explozia, fara insa a comunica un bilant al…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise, iar alte 48 ranite, vineri, in explozia unei bombe, atac revendicat de talibanii pakistanezi, intr-o piata din Quetta, capitala Balucistanului, cea mai instabila regiune din Pakistan, a anuntat un ministru al provinciei, informeaza...

- Atacul s-a produs in apropiere de Jalalabad, oras cu o populatie de peste 350.000 de locuitori. Potrivit corespondentilor aflati la fata locului a fost vizata societate privata de constructii MQ Construction, cu sediul in apropierea aeroportului, iar bilantul preliminar indica un numar de cel putin…