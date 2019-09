Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Elvetiei, o „nota oficiala“ in care pune Washingtonul in garda si dezminte ca a jucat vreun rol in atacurile comise sambata in Arabia Saudita, scrie miercuri agentia iraniana de presa Irna, relateaza AFP.

- Esper a anunțat ca „ordinea internaționala, bazata pe reguli, este subminata de Iran”, in contextul in care Administrația de la Washington considera Iranul responsabil de efectuarea celor doua atacuri. Declarațiile secretarului american au fost facute in urma unei intalniri cu președintele american…

- Un oficial american de rang înalt a declarat duminica, în urma atacurilor cu drone de sâmbata împotriva unor rafinarii din Arabia Saudita, ca „nu exista dovezi ca atacurile vin din Yemen” și ca acestea au fost lansate, cel mai probabil, din Iran sau Irak, scrie Mediafax,…

- Mousavi a declarat ca acuzațiile Washingtonului sunt „fara rost". Declarația acestuia vine la scurt timp dupa ce un comandant al Gardienilor Revoluției din Iran a declarat ca bazele militare și aeronavele Statelor Unite din regiune se afla in raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene, iar Republica…

- Atacurile cu drone contra a doua instalatii petroliere in Arabia Saudita au provocat oprirea "temporara" a productiei acestora, lucru care a afectat aproape jumatate din productia gigantului petrolier national Aramco, a anuntat sambata ministrul saudit al Energiei, citat de AFP, conform news.ro.Atacul…

- In contextul amenințarilor lansate de Statele Unite la adresa Iranului dupa bombardarea de catre Yemen a unor rafinarii din Arabia Saudita, un comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran a declarat ca bazele militare si aeronavele Statelor Unite din regiune se afla in raza de actiune a rachetelor balistice…

- Atacurile cu drone asupra industriei petroliere din Arabia Saudita din luna mai si-au avut originea in Irak, nu in Yemen, au concluzionat oficiali americani, ceea ce a atras atentia autoritatilor irakiene, care au solicitat Washingtonului mai multe date in sprijinul acestor afirmatii, a informat vineri…