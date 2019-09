Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu curent electric in capitala afgana Kabul si in alte 11 provincii a fost intrerupta dupa ce trei stalpi de electricitate au fost aruncati in aer cu dispozitivi explozibili in provincia Baghlan, nordul Afganistanului, relateaza dpa. Stalpii care erau alimentati cu curent electric din Tadjikistan…

- "Primim din nou vești triste din Afganistan, care ne indurereaza. In numai cateva zile, al doilea roman platește prețul suprem pentru a aduce pacea și stabilitatea intr-o regiune dificila, unde Romania are o contribuție importanta alaturi de aliații noștri. Aceste atacuri repetate, faptuite…

- "Un militar si-a pierdut viata in jurul orei 11,40 in Afganistan, in timpul executarii unei misiuni de patrulare in Kabul. Informatiile suplimentare referitoare la identitatea militarului vor fi difuzate dupa anuntarea familiei. Locul este tot in Green Zone, era o actiune de patrulare si se pare…

- Ca urmare a atacului terorist care a avut loc la Kabul, din dispozitia Ministrului afacerilor externe a fost activata Celula de criza din cadrul MAE. Colegul nostru ranit in timpul atacului din Afganistan este acum in afara oricarui pericol. Starea sa de sanatate este stabila si urmeaza sa fie transferat…

- In contextul atacului terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie 2019, in cadrul campusului in care isi desfasoara activitatea Ambasada Romaniei la Kabul a avut loc un atac terorist indreptat impotriva…

- ”Am aflat cu tristețe vestea ca un roman și-a pierdut viața și altul a fost ranit in urma atentatului terorist indreptat impotriva misiunii noastre diplomatice de la Kabul. Doresc sa transmit condoleanțe familiei indoliate și sper ca celalalt cetațean roman ranit sa aiba parte de o recuperare…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a transmis un mesaj de condoleante familiei romanului decedat in urma atacului terorist de la Kabul, ea adaugand ca astfel de atacuri sunt profund condamnabile. "Am aflat cu profunda tristete vestea mortii unui reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunta Ministerul Afacerilor Externe. Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca atacul terorist de la Kabul a vizat Ambasada…