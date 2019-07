Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care transporta fosfat a fost tinta unui atac ”terorist”, in centrul Siriei, in urma caruia a fost ”scos din serviciu”, a anuntat Ministerul sirian al Transporturilor, relateaza AFP, potrivit news.roMinisterul a anuntat duminica pe pagina de Facebook ca atacul a condus la ”deraierea…

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.Combatantii au fost ucisi in raiduri, duminica seara, in apropiere de Damasc si in provincia…

- Dupa ce au luat in calcul mai multe ipoteze, inclusiv prabusirea unei drone, autoritatile Republicii Turce Ciprul de Nord (RTCN) - autoproclamta si nerecunoscuta de comunitatea internationala - privilegiaza pista unei rachete ruse, a anuntat seful diplomatiei cipriote turce Kudret Ozersay.”Potrivit…

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.

- ”Unul dintre (militarii) nostri a cazut martir, iar cinci dintre (militarii) nostri au fost raniti intr-o infruntare” cu Unitatile Protectiei Poporului (YPG), a anuntat Ministerul turc al Apararii intr-un comunicat.Atacul a avut loc in nordul provinciei Alep, a precizat Observatorul Sirian…

- Cel putin 28 de persoane, intre care sapte civili, au fost ucise in bombardamente ale regimului sirian si aliatului sau rus in nord-vestul tarii, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate…

- "O noua intalnire a Departamentelor Consiliului National... Am fost onorati, in seara aceasta, sa o avem alaturi de noi pe doamna prim-ministru si presedinte al PSD, doamna Viorica Dancila", a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. Reamintim ca Mihai Fifor este noul purtator de cuvant…

- "O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat din teritoriile siriene in districtul al-Hadar din sud-vestul orasului Mosul", a spus capitanul Ahmed al-Obaidi.Intr-un incident separat, un membru al Statului Islamic si sotia sa au fost…