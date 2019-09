Atac la Milano: un militar a fost înjunghiat în faţa Gării Centrale Soldatul a fost injunghiat in gat si umar in timpul atacului salbatic. Potrivit presei, militarul - al carui nume nu se cunoaste deocamdata - ar fi fost injunghiat cu cutitul de catre agresorul care profera ceea ce semana cu un fel de injuraturi la adresa acestuia. Victima, un militar de 34 de ani, a fost injunghiat in Piata Aosta, din Milano. Militarul injunghiat se afla intr-o misiune mentinere a ordinii publice cand s-a produs atacul. Autoritatile milaneze si martorii militarului au relatat ca agresorul ar fi strigat o sintagma islamista, o amenintare , cand politistii l-au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Militarul a fost injunghiat astazi, in fața Garii Centrale din Milano, fiind suspiciuni ca ar fi vorba de un atac islamist, transmite Corriere della Sera, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc in Piata Aosta, in fata Garii centrale din Milano. Un individ a atacat cu un cutit un militar…

- Un militar italian a fost injunghiat de un individ, marti, in fata Garii centrale din Milano, existand suspiciuni ca este vorba de un atac islamist, informeaza site-ul cotidianului Corriere della Sera, scrie Mediafax.Incidentul a avut loc in Piata Aosta, in fata Garii centrale din Milano.…

