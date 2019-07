Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu devastator in Japonia. Cel puțin 33 de oameni au murit in flacarile care au distrus un important studio de animație din orașul Kyoto. Focul a fost declanșat intenționat de un barbat care a fost arestat de poliție.

- Un eveniment neașteptat a perturbat o nunta desfașurata miercuri in orașul nigerian Kano. Mai mulți tineri care participau la o nunta au fost raniți de un barbat neidentificat, care a deschis focul din senin. Victimele au suferit rani mai grave sau mai ușoare, dar nimeni nu și-a pierdut viața, a anunțat…

- Un militar a deschis focul, duminica, asupra unui barbat care ameninta o patrula Sentinelle cu un cutit, in incinta Spitalului Militar de la Lyon, au declarat surse concordante, confirmand o informatie dezvaluita de Le Pont, pentru AFP potrivit news.roBarbatul, ranit la un picior, a fost transportat…

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs miercuri in orasul german Dortmund, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul publicatia Der Westen.

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata dupa ce fortele de securitate au deschis focul luni asupra protestatarilor din capitala Khartoum, potrivit informatiilor furnizate luni seara de o organizatie medicala, transmit dpa si AFP, relateaza agerpres.Vezi și: Primele IMAGINI cu interlopul care…

- Un barbat in varsta de 82 de ani, din Calan, judetul Hunedoara, a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 66, dupa ce capota masinii i s-a deschis in mers. Autoturismul a ajuns pe contrasens si s-a izbit de un TIR.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Hunedoara, un accident…

- Un elev de 18 ani a fost ucis si alti sapte au fost raniti marti intr-un atac armat care a avut loc la o scoala din Highlands Ranch, o suburbie a orasului Denver din statul Colorado, transmite dpa.

- Doi elevi au deschis focul intr-o școala din Highlands Ranch, statul american Colorado, ucigand un alt elev și ranind alți șapte, au anunțat autoritațile, care au precizat ca cei doi suspecți au fost arestați, informeaza site-ul postului ABC News preluat de mediafax.Incidentul s-a petrecut…