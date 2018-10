Stiri pe aceeasi tema

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

- Momentul revoluției din Kiev, in 2014, a fost butonul declanșator de care Kremlinul avea nevoie pentru a-și lansa la apa proiectul de recladire a rețelei imperialiste din fostul spațiu sovietic. Au urmat: izbunirea razboiului separatist din estul Ucrainei, anexarea Peninsulei Crimeea și stabilirea eșafodajului…

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, intr-o emisiune TV, ca prin declansarea procedurii de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, ministrul justitiei, Tudorel Toader, pune presiune pe acesta si procurorii implicati in ancheta privind protestul din…

- Parchetul General a publicat joi lista muniției folosita de Jandarmeria Romana pe 10 august impotriva manifestanților din Piața Victoriei, precizand ca aceasta are ”certificat de calitate și garanție”, precum și „declarație de...

- Uniunea Europeana a impus sancțiuni impotriva companiilor ruse care au participat la construcția podului din Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia. Ministerul rus de Externe considera ca noile sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva companiilor rusești reprezinta ”o politica subversiva” indreptata…

- Evgheni Titov este unul dintre tot mai numerosii cetateni rusi care cer azil politic in Lituania, integrata cu forta in Uniunea Sovietica inainte sa devina un stat membru hotarat prooccidental al Uniunii Europene (UE) si NATO si sa critice in mod deschis Kremlinul, relateaza AFP, preluata de news.ro.In…