Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic, invinsa definitiv in luna martie de coaliția aflata in Orientul Mijlociu, a publicat, duminica un nou mesaj in care amenința ca va continua și chiar intensifica lupta impotriva puterilor occidentale și a celor din coaliția condusa de SUA. Intr-o inregistrare video postata…

- Statele Unite cred ca au doborat o a doua drona iraniana, la 18 iulie, in Stramtoarea Ormuz, potrivit comandantului fortelor americane in Orientul Mijlociu (CENTCOM), relateaza AFP.Citește și: SURSE - Viorica Dancila face acuzații EXPLOZIVE in CEX PSD: Dragnea și Codrin le dadeau primarilor…

- Barbatul, de 39 de ani, a carui identitate nu a fost dezvaluita de autoritatile germane, a fost arestat in noaptea de 19 spre 20 iunie. Potrivit politistilor si procurorilor, "suspectul face obiectul unui mandat de arestare emis de autoritatile belgiene pentru presupusa sa sustinere pentru…

- Agentia observa ca declaratia a fost facuta dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva unor oficiali de la Teheran. 'Presedintele a lasat usa deschisa pentru negocieri reale pentru eliminarea completa si verificabila a programului de inarmare nucleara al Iranului, a sistemelor sale de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi imporiva unei "catastrofe", in cazul unei recurgeri la forta a Statelor Unite impotriva Iranului, dupa ce o drona americana a fost doborata deasupra teritoriului iranian. "Statele Unite spun ca nu exclud un recurs la forta (...) . Asta ar fi…

- ''Va vine sa credeti ca ratatul New York Times tocmai a publicat un articol in care afirma ca Statele Unite cresc substantial atacurile cibernetice asupra Rusiei. Acesta este un act virtual de tradare din partea unui ziar candva mare, atat de disperat sa gaseasca o poveste, orice poveste, chiar daca…

- Cel putin trei soldati sirieni au fost ucisi si sapte raniti in tiruri de rachete israeliene care au vizat duminica in zori provincia Qouneitra din sudul tarii aflate in razboi, a informat agentia oficiala Sana, citand o sursa militara, transmite France Presse. Dupa ce a vizat la inceput…