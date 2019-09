Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are maine meci in Valea Domanului in competitia K.O. iar Mugur Gusatu nu face nicio concesie. Noul tehnician al alb-violetilor isi doreste victoria cu CSM Resita, intr-un „Derby al Banatului”, mai ales pentru ca asteapta si o schimbare de mentalitate de elevii sai. „Baietii in ghete”…

- FRF a publicat in aceasta seara programul turului 4 al competitiei K.O. Dupa ce a privit desfasurarea competitiei, ASU Politehnica nu are o misiune usoara in Cupa Romaniei, urmand sa aiba parte de un duel in deplasare cu nou promovata in B, CSM Resita. Ripensia va fi, in schimb, oaspetele revelatiei…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- Reșița a aratat o forma foarte buna in acest inceput de sezon, lucru care se vede și in clasament. Venita din Liga 3, echipa pregatita de Leontin Doana se afla pe locul 4 cu șapte puncte acumulate, la doua puncte distanța de formațiile de pe primele trei locuri: SCM Gloria Buzau, UTA Arad…

- SCM Politehnica s-a reunit saptamana aceasta pentru un sezon pe mai multe fronturi. Alb-violetii vor incepe din weekendul urmator sa dispute si jocuri-test cu adversari din Liga Zimbrilor si nu numai. Elevii lui Pero Milosevic vor deschide noul sezona inter prin jocul cu Dinamo din Supercupa Romaniei!…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- „Baietii in ghete” au disputat azi dimineata primul joc amical al verii. Traditia s-a respectat pentru ASU Politehnica si intaiul partener de test a fost tot FC Bazos, grupare picata din D-ul timisrean. A fost 9-1 (4-1) pentru alb-violetii timisoreni, in randul carora au debutat achizitiile de pana…