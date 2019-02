Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu realizat de astronomi chinezi si australieni a dezvaluit prima imagine tridimensionala din lume ce prezinta cu un grad inalt de acuratete tiparul in spirala al Caii Lactee, demonstrand astfel ca discul galaxiei noastre nu este plat, ci deviat si rasucit in raport cu centrul sau, informeaza…

- Astronomii, care au folosit telescopul spatial Hubble pentru a fotografia un roi globular de stele din interiorul galaxiei noastre, Calea Lactee, au anuntat descoperirea, din intamplare, a unei galaxii pitice "ascunsa" in spatele roiului de stele, conform NASA. Roiul de stele vizat, NGC 6752, este localizat…

- Originea emisiilor radio rapide (fast radio bursts - FRB), pulsatii de unde radio ce dureaza milisecunde, este necunoscuta. Cei mai multi dintre cercetatori spun ca sunt generate de puternice fenomene astronomice ce au loc la miliarde de ani lumina distanta de galaxia noastra, Calea Lactee, fiind vorba…

- Astronomii au dezvaluit detalii despre semnalele misterioase emise de o galaxie indepartata, raportat de un telescop din Canada. Printre cele 13 explozii de unde radio, cunoscute ca FRB-uri, a fost și un semnal...

- Un grup de cercetatori chinezi a identificat mecanismul creierului care ii determina pe oameni sa se scarpine, o descoperire care ar putea ajuta la gasirea unui tratament eficient impotriva pruritului cronic, potrivit unui studiu publicat vineri de revista de specialitate Neuron citata de EFE. Echipa…

- Intr-o descoperire publicata pe 12 decembrie in Astrophysical Journal, astronomii de la University of Texas din Austin au relatat ca au dat peste o galaxie extraordinara care poate confirma o teorie contestata recent cu privire la materia intunecata.

- Astronomii de la University of Sydney, impreuna cu colegii din alte tari, au gasit un sistem stelar care nu seamana cu nimic din ceea ce s-a observat pana acum in galaxie. O stea din acesta este pe cale sa explodeze in supernova, iar explozia...

- Specialistii au observat existenta unei stele vechi de 13,5 miliarde de ani chiar in interiorul Caii Lactee. Denumita 2MASS J18082002–5104378 B, aceasta ar putea fi cea mai veche stea din univers.