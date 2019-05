Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa fie atenti in finala Cupei Romaniei la Denis Alibec, pe care il considera cel mai periculos fotbalist al formatiei Astra Giurgiu, pentru ca la final sa se poata…

- Patronul Astrei, Ioan Niculae, anunța ca a achitat o parte din datorii, iar restanțele vor fi pe zero pana la ora finalei Cupei Romaniei cu Viitorul, programata sambata, la Ploiești, de la ora 20:00, pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. - Domnule Niculae, finala Cupei…

- Arbitrul Sebastian Colțescu va fi la centrul finalei Cupei Romaniei, Astra Giurgiu - Viitorul, care va avea loc pe 25 mai pe stadionul Ilie Oana din Ploiești, potrivit mediafax.Pe pagina oficiala a clubului din Giurgiu a fost publicat un comunicat in care oficialii Astrei noteaza ca nu li…

- Astra se destrama la finalul acestui sezon. Costel Enache a recunoscut ca trei fotbalisti sunt pe cale sa plece de la echipa din Giurgiu, iar doi dintre ei sunt Filip Mrzljak si Denis Alibec, potrivit mediafax.Atacantul in varsta de 28 de ani a anuntat ca partida cu Viitorul, din finala Cupei…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul celor de la Viitorul, ramane concentrat, chiar daca echipa sa a caștigat la Craiova, 2-1, și și-a asigurat locul 3 in clasamentul final al play-off-ului. „Regele" e concentrat la finala Cupei cu Astra Giurgiu de sambata viitoare. „Sunt mulțumit, am facut un meci…

- Înca suparat pentru „dubla” eșuata cu Astra Giurgiu din semifinalele Cupei, Dan Petrescu a prefațat partida cu trupa bunului sau prieten Hagi, cu care nu exclude o eventuala colaborare pe viitor. Acesta a avut un mesaj și pentru Bogdan Lobonț, criticat din toate parțile dupa înfrângerea…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, doreste ca echipa sa sa castige meciul de luni cu Astra Giurgiu, precizand ca cele trei puncte sunt importante in incercarea elevilor sai de a prinde locul trei. El spune ca are incredere in jucatori, care i-au aratat ca sunt la un nivel foarte bun, potrivit…

- FC Viitorul sustine luni, 8 aprilie, meciul din etapa a patra a turneului play off al Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.30, Astra Giurgiu.In clasament, FC Viitorul se afla pe locul patru, cu 23 de puncte, in vreme ce Astra ocupa pozitia a cincea, cu 21 de puncte.Gica Hagi, managerul tehnic…