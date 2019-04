Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2 (2-1), cu CFR Cluj, pe teren propriu, in mansa a doua a semifinalelor competitiei.

- Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2 (2-1), cu CFR Cluj, pe teren propriu, in mansa a doua a semifinalelor competitiei. Astra,...

- Astra Giurgiu a invins-o surprinzator pe CFR Cluj, cu scorul de 3-1 (2-1), miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei la fotbal. Oaspetii au deschis rapid scorul, prin Valentin Gheorghe (5), dar campioana a egalat prin Cristian Bud (15), la prima sa reusita…

- Denis Alibec, 28 de ani, se bucura dupa succesul cu CFR Cluj din semifinalele Cupei Romaniei, scor 3-1 (Bud 15 / V. Gheorghe 4, Begue 35, Butean 51). El o vede pe Astra Giurgiu favorita la calificare in acest moment. Atacantul le raspunde și celor care i-au acuzat ca s-ar fi dat la o parte cu FCSB. …

- George Țucudean, golgeterul la zi din Liga 1, a deschis scorul in partida CFR Cluj - Sepsi dupa doar 20 de secunde. Atacantul de 27 de ani a inscris cu un voleu de excepție, dupa pasa lui Ciprian Deac, și a reușit astfel al 17-lea gol stagional. VIDEO cu golul lui Țucudean E cel mai rapid gol reușit…

- Campioana a deschis scorul prin Andrei Muresan (53), dar oaspetii au egalat prin Risto Radunovic (74). CFR a avut mai bine de o ora avantajul omului in plus, dupa eliminarea lui Florin Bejan (30). Liderul a mai avut ocazii de gol prin Adrian Paun (55) si Billel Omrani (90+2), in timp ce oaspetii au…

- Astra Giurgiu putea deschide scorul dupa doar 4 minute pe terenul celor de la CFR Cluj, insa Mihai Butean a ratat singur cu Arlauskis, dupa ce a fost pus intr-o poziție ideala de Denis Alibec. Revenit dupa experiența de la FCSB, Alibec pare intr-o forma tot mai buna. Etapa trecuta a marcat de doua…

- CFR Cluj a remizat sambata seara pe teren propriu cu Hermannstadt, 1-1, intr-o partida din etapa a 22-a a Ligii 1. Campioana en-titre a fost condusa cu 0-1, dar a egalat in minutul 77, prin George Țucudean. Minutul 29 a adus o faza extrem de dura, in care Ciprian Deac ar fi trebuit sa fie eliminat dupa…