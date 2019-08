Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa (39 de ani), antrenorul Astrei Giurgiu, a fost la un pas sa-și dea demisia in urma cu doua etape, dar a ramas pana la urma pe banca echipei lui Ioan Niculae. El i-a dirijat pe giurgiuveni de pe banca in victoria superba cu FCSB, 2-1 (Gheorghe 20, Alibec 75 / Oaida 28). „A fost un moment de…

- Dani Coman, președintele Astrei Giurgiu, a trasat primele concluzii dupa victoria reușita de echipa sa contra FCSB-ului, scor 2-1 (Oaida 28 / Gheorghe 20, Alibec 75). Oficialul giurgiuvenilor a vorbit și despre Denis Alibec, autorul golului victoriei. „E o victorie meritata dupa cum a mers jocul. Am…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, intr-o partida disputata, pe teren propriu, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Echipa ilfoveana a reusit sa deschida scorul in minutul 10 prin Mihai Capatina, insa pana la pauza Astra Giurgiu…

- Filip Mrzljak (26 de ani) s-a ințeles cu Dinamo și a oferit primele reacții cu privire la transferul sau. Vezi AICI detalii despre transfer Fotbalistul croat a dezvaluit ca a fost la un pas sa ajunga la Dinamo și in urma cu doi ani, dar nu s-a ințeles la bani cu conducerea din „Ștefan cel Mare". „Acum…

- Denis Alibec se bucura de vacanta mult asteptata. Dupa ce a pierdut, sambata seara, finala Cupei Romaniei, dupa ce Astra a cedat in fata Viitorului Constanta, fotbalistul a decis sa uite de suparare si a plecat cu iubita in vacanta.

- FC Viitorul a castigat, in premiera, Cupa Romaniei, dupa ce s-a impus, scor 2-1 (0-1, 1-1), dupa prelungiri, sambata seara, in marea finala de la Ploiesti, in fata Astrei Giurgiu. Pentru echipa lui Gheorghe Hagi, acesta este al doilea trofeu din palmares, dupa titlul national cucerit in 2017. Desi constantenii…

- Pentru al patrulea an consecutiv, FC Viitorul se va alinia, in aceasta vara, la startul preliminariilor cupelor europene. Victoria din Banie, 2-1 cu Universitatea Craiova, din ultima etapa a play-off-ului sezonului 2018-2019 al Ligii I, a asigurat constanțenilor locul 3 in campionat, a doua cea mai…

- Denis Alibec a fost foarte dezamagit dupa infrangerea Astrei pe terenul Viitorului, scor 0-3. Atacantul chiar și-a taxat colegii, carora le-a reproșat faptul ca n-au marcat de doua ori din poziție de unu la unu cu portarul Tordai. „Suntem in cadere. Am caștigat un singur meci, și ala cu șansa. Nu am…