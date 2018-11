Asasinii jurnalistei Daphne Caruana Galizia au fost identificaţi Ziarul nu dezvaluie identitatea suspectilor, dar citeaza mai multi oficiali din cadrul politiei care afirma ca ancheta se afla intr-un "stadiu foarte avansat", in pofida faptului ca anchetatorii ignora in continuare motivatiile comanditarilor. Politia nu a facut imediat comentarii cu privire la aceste dezvaluiri. Trei barbati suspectati ca au comis crima au fost inculpati in decembrie 2017. Ei au pledat nevinovat. Probe initiale arata ca cei trei au plasat o bomba in masina lui Caruana Galizia, pe care au detonat-o prin trimiterea unui SMS. Daphne Caruana Galizia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au identificat un grup format din cel putin trei maltezi suspectati ca au planuit uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in urma cu peste un an, a informat duminica The Sunday Times of Malta, citata de Reuters și Agerpres.

- Guvernul maltez este reticent in a-i cauta si a-i inculpa pe adevaratii vinovati de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in Malta in urma cu peste un an, a acuzat luni la Paris fiul sau Matthew, intr-un interviu pentru AFP. In cadrul acestui interviu realizat in marja Summitului…

- O echipa de anchetatori ai politiei turce si de procurori au parasit marti consulatul Arabiei Saudite la Istanbul dupa ce au efectuat o perchezitie convenita cu autoritatile de la Riad in urma disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi.La finalul acestei perchezitii fara precedent cu o durata…

- Polițiștii au descins miercuri dimineața in locuința barbatului de 37 de ani din comuna argeșeana Rucar, care este acuzat ca și-ar fi batut și sechestrat concubina timp de șase ani. In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Secției de Polițier Rurala Rucar au facut o percheziție in locuința barbatului…

- Polițiștii bulgari îl cauta pe asasinul tinerei jurnaliste gasita moarta pe malul Dunarii. Victoria Marinova lucra la o televiziune locala, unde avea o emisiune în care a fost dezbatut subiectul coruptiei si al fraudei cu fonduri europene. Surse din politie, citate de presa…

- Jurnalista de investigații Victoria Marinova a fost ucisa in localitatea bulgara Ruse, noaptea trecuta, a anunțat Organized Crime and Corruption Reporting Project, pe contul sau de Twitter. Ziarista in varsta de 30 de ani ar fi fost batuta și violata, inainte sa fie omorata. Corpul ei a fost gasit intr-o…

- Guvernul maltez a anuntat marti ca va autoriza debarcarea pe teritoriul Maltei a celor 58 de migranti salvati in Marea Mediterana de nava umanitara Aquarius si ca ei vor fi reorientati imediat spre alte tari, transmite AFP. ''Cei 58 de migranti aflati pe Aquarius vor fi transbordati…

- Un cadavru fara cap a fost gasit intr-un acvariu de pești din casa unui barbat dat disparut de familia lui in urma cu cateva saptamani, a anunțat poliția din San Francisco, citata de BBC News. Proprietarul casei in care a fost gasit cadavrul, Brian Egg, in varsta de 65 de ani, a fost declarat disparut…