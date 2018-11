Stiri pe aceeasi tema

- O serie de activitati artistice interactive au loc, de joi pana duminica, la Alba Iulia, in cadrul unui festival la care participa 100 de tineri din Romania, Bulgaria si Republica Moldova si care vor realiza, in principal, picturi tematice in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Unirii.…

- Zeci de mii de romani din mai multe judete, Republica Moldova si diaspora sunt asteptati, in 1 Decembrie, la Alba Iulia, la un mars al Centenarului, organizat pentru unirea Republicii Moldova cu Romania, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Unul dintre primii deputati ai Parlamentului Republicii Moldova, semnatar al declaratiei de independenta a tarii, Ion Margineanu, a pornit pe jos din Balti – Republica Moldova spre Alba Iulia – Romania. Inconjurat de membrii familiei, consateni, dar și oameni simpli care au venit sa iși arate susținerea,…

- 100 de artiști romani și straini, artiști fotografi și muzicieni se reunesc la Alba Iulia, in Cetatea Alba Carolina, unde vor realiza picturi tematice in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Unirii. 4 zile de evenimente intense si 24 de zile de expozitii vor transforma Alba Iulia intr-o autentica…

- Specialiștii de la uriașul grup financiar Credit Suisse dau un semnal in piața și arata ca Romania a ajuns cea mai bogata țara din aceasta zona a Europei. Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina Andronescu a plecat din emisiune, dupa un circ ca la UȘA CORTULUI (video) Specialiștii,…

- Artisti din Romania, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Azerbaidjan, Turcia, Armenia, Georgia si Rusia aduc la Bucuresti spectacole de teatru, workshopuri creative, vernisaje de arta si expozitii de fotografie, expozitii de arhitectura, dezbateri publice si documentare foto-video, spectacole de dans…

- Un numar de 34 de spectacole din noua tari - Romania, Franta, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan - vor putea fi vazute la cea de-a VI-a editie a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard", care va avea loc in perioada 12 - 21 octombrie, in mai multe spatii din Capitala.…

- Unionistii din Romania si Republica Moldova care participa la Marsul Centenarului pe traseul Alba Iulia - Chisinau au ajuns la Iasi, ultimul mare oras in care opresc inainte de a trece Prutul. Cateva zeci de unionisti de pe ambele maluri ale Prutului au ajuns vineri dupa-amiaza la Iasi, ei fiind intampinati…