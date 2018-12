Armata siriană anunţă că a intrat în Manbij, oraş controlat de kurzi Armata siriana a informat ca a intrat vineri in Manbij, dupa ce militiile kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG) i-au cerut presedintelui sirian Bashar al-Assad sa le protejeze orasul - situat in nordul Siriei si pe care kurzii il controlau pana acum - de o ofensiva anuntata din partea Turciei, transmit Reuters si EFE. Armata siriana a anuntat intr-un comunicat de presa ca va garanta ''securitatea deplina pentru toti cetatenii sirieni si pentru toti cei prezenti in zona''. Reuters mentioneaza ca nu este clar deocamdata daca fortele guvernamentale s-au raspandit in oras, unde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

