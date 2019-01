"Raza maxima a rachetei 9M729 (...) este de 480 de km", a afirmat in fata jurnalistilor unul dintre responsabilii de rang inalt al armatei ruse, generalul Mihail Matveevski, evocand acest sistem rus de rachete terestre ce poate transporta focoase nucleare.



Tratatul INF incheiat in 1987 a pus capat crizei rachetelor declansate in 1980 prin desfasurarea de rachete sovietice SS-20 cu focoase nucleare ce tinteau capitale occidentale.



In octombrie anul trecut, presedintele american Donald Trump a anuntat intentia de a retrage SUA din acest tratat, pe motiv ca Moscova nu il respecta.…