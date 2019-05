Armata rusă: Forţele siriene au încetat focul în provincia Idleb Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au încetat focul ''într-o maniera unilaterala'' în provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP citat de Agerpres.

"De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene au încetat focul în mod unilateral în zona de dezescaladare Idleb", a anuntat Centrul rus pentru reconcilierea beligerantilor, potrivit unui comunicat. "Cu toate acestea, tirurile care vizeaza fortele guvernamentale si civilii în provinciile Hama, Latakia si Alep continua",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

