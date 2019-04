Armata Națională Libiană a efectuat raiduri aeriene asupra capitalei țării, Tripoli Armata Naționala Libiana a efectuat duminica raiduri aeriene in zona sudica a capitalei țarii, Tripoli, și s-ar îndrepta spre centrul orașului, în ciuda eforturilor Națiunilor Unite de a ajunge la un armistițiu, informeaza Reuters citat de Mediafax. Armata Naționala Libiana, condusa de Khalifa Haftar, a anunțat recent mai multe mișcari de trupe înaintea unui asalt planificat asupra capitalei Tripoli, unde se afla și sediul Guvernului, condus de Fayez al-Serraj și sprijinit de Națiunile Unite. Haftar a ocupat în ultimele saptamâni diverse zone din partea sudica a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

