Armata americana intentioneaza sa efectueze exercitii cu rachete antinava in apropiere de insula Okinawa, in sudul extrem al Japoniei, o premiera, in incercarea de a-si consolida mijloacele de aparare in cazul unei situatii de urgenta in Pacific care ar putea implica China, potrivit unei publicatii nipone, relateaza joi AFP. Washingtonul au comunicat intentia fortelor de autoaparare japoneze. Este vorba ca SUA sa-si asigure capacitatea de a raspunde la strategia Chinei, a precizat cotidianul Sankei Shimbun, fara a mentiona sursele sale . In ultimii ani, navele de razboi chineze traverseaza frecvent…