Vedeta pop Ariana Grande a dezvaluit ca motivul pentru care a fost nevoita sa amane doua concerte in Florida a fost o alergie la rosii, informeaza Press Association.



Starul urma sa cante in statul sau natal in aceasta saptamana, avand programate concerte in orasele Orlando si Tampa. Dupa ce a anuntat initial ca este nevoita sa amane concertele pentru ca s-a imbolnavit brusc, artista, in varsta de 25 de ani, dezvaluie acum ca motivul acestei imbolnaviri este o reactie alergica la rosii, care i-a umflat gatul.



"Actualizare: am descoperit ....ca ... am avut o reactie alergica.…