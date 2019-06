Stiri pe aceeasi tema

- ​Nationala de fotbal a Argentinei a învins cu un scor categoric, 5-1 (2-0), reprezentativa Nicaragua, într-o partida amicala disputata vineri seara la San Juan, scrie Agerpres.Leo Messi (37, 38), Lautaro Martinez (63, 73) si Roberto Pereyra (81) au marcat golurile gazdelor, pentru…

- Barcelona nu pierduse niciodata nu pierduse o finala in care Leo Messi a marcat! Golul de la Sevilla nu a fost de ajuns, iar cotidianul catalan Sport lanseaza alarma. "Liliecii" i-au refuzat si visul eventului, cucerind trofeul chiar la centenarul clubului A marcat in sase finale diferite de Cupa Regelui…

- Cesar Luis Menotti, directorul naționalelor argentiniene, a vorbit cu ziariștii la Buenos Aires despre Copa America și Leo Messi. Inca o incercare a lui Messi de a cuceri un trofeu cu naționala. Copa America, turneu organizat de Brazilia intre 14 iunie și 7 iulie. Capitanul albicelest Messi, 32 de…

- Leo Messi nu si-a putut ascunde bucuria dupa ce a facut un nou meci mare in tricoul Barcelonei, de aceasta data in turul semifinalei de Champions League cu Liverpool. Argentinianul este multumit de victoria categorica obtinuta de echipa sa, desi spune ca diferenta putea fi si mai mare. „A fost o victorie…

- Juventus Torino a reusit o calificare de senzatie in sferturile de finala ale Ligii Campionilor! Dupa ce a pierdut meciul tur al „optimilor”, scor 0-2, campioana Italiei a umilit-o pe de Atletico Madrid in mansa a doua, gratie unui hattrick de senzatie semnat de Cristiano Ronaldo.

- Cristiano Ronaldo a prins o seara fantastica și, dupa ce a deschis scorul in minutul 27, a marcat golul cu care Juventus a egalat-o la general pe Atletico. In tur, spaniolii se impusesera cu 2-0. VEZI VIDEO CU GOLUL! S-a intamplat in minutul 48, cand a reluat cu capul o centrare a lui Cancelo. Oblak…