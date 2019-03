Procesul lui Loujain al-Hathloul, o tanara activista pentru drepturile femeilor din Arabia Saudita, a inceput miercuri in Riyad, anunta familia acesteia, citata de CNN.

Loujain al-Hathloul, in varsta de 29 de ani, a fost retinuta in martie 2018 in timp ce conducea un autoturism pe o autostrada din Emiratele Arabe Unite. Ea a fost ulterior trimisa in Arabia Saudita, unde a fost arestata. Hathoul a fost eliberata cateva zile mai tarziu, insa a fost din nou arestata dupa cateva saptamani in cadrul unei anchete care a vizat 10 activiste pentru dreptul femeilor saudite de a conduce vehicule.