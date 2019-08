Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9-11 august, in comuna argeseana Corbi se desfasoara a II-a editie a „Stonebird”, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. Peste 8.000 de fani din tara si din strainatate sunt asteptati in cele trei zile ale evenimentului. Printre cei care vor concerta se numara David Reece,…

- In perioada 9-11 august, in comuna Corbi se desfașoara a II-a ediție a „Stonebird”, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. „Jurnalul de Argeș” este partener media al acestui eveniment. La „Stonebird” va concerta pe 9 august, in prima seara a festivalului, și trupa Timpuri Noi, una…

- DJ-ul olandez Armin van Buuren a declarat ca va susține un spectacol special, vineri seara, pe scena principala a festivalului Untold din Cluj-Napoca. Artistul a marturisit ca show-ul este darul sau pentru publicul din Romania. Considerat unul dintre cei mai cotați DJ-i din lume, Armin van Buuren (foto)…

- # Ultimele noutati despre festivalul rock de la Corbi Intre 9 și 11 august, in comuna Corbi va avea loc a II-a ediție a „Stonebird”, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. „Jurnalul de Argeș” este partener media al evenimentului. La „Stonebird” vor concerta pe 9 august și Cristi Minculescu,…

- Intre 9 și 11 august, in comuna Corbi va avea loc a II-a ediție a „Stonebird”, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. „Jurnalul de Argeș” este partener media al evenimentului. La „Stonebird” va concerta pe 10 august și trupa Bucovina, o formație cu numeroși fani și cu un stil muzical…

- Intre 9 și 11 august, in comuna Corbi va avea loc a II-a ediție a „Stonebird”, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. „Jurnalul de Argeș” este partener media al evenimentului. La „Stonebird” va concerta in premiera și formația italiana New Jersey, considerata cea mai buna trupa-tribut…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- ”Este revoltator ca in anul 2019, oameni care pur și simplu sunt nemulțumiți de un politician, sa fie luați de jandarmi . Cred ca aici deja avem imaginea Romaniei lui Dragnea. Cine nu este cu Dragnea va fi arestat, așa ne-au aratat imaginile de la Topoloveni. Niște oameni nemulțumiți, pe buna dreptate…