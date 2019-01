Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Botosani au facut o captura de tigari de contrabanda in valoare de peste 120.000 de lei, in urma unei actiuni desfasurate joi seara pe raza localitatii Cotusca, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani,…

- Centrul de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera informeaza ca aproximativ 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, in perioada 21 decembrie 2018 – 02 ianuarie 2019, frontiera romana…

- In perioada sarbatorilor de iarna si in primele zile ale anului 2019, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat creșteri fata de o perioada normala dar masurile dispuse de conducerea Politiei de Frontiera Romane, in acord inclusiv cu Codul Frontierelor Schengen, au dus la fluidizarea…

- Potrivit reprezentantilor ISU, au fost evacuate 150 de persoane de la complexul comercial. Conform reprezentantilor Politiei, la numarul 112, "o voce de barbat a sesizat un atac cu bomba la un supermarket din zona de nord a Ploiestiului si la Spitalul Judetean". Persoana care a facut sesizarea…

- Autoritațile australiene au confirmat ca atacul comis vineri intr-un mall din orașul australian Melbourne este tratat ca unul de natura terorista, iar atacatorul este cunoscut de poliție și de serviciile de informații, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. "Din ce știm pana in acest moment, tratam…

- Sambata seara, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au intervenit pentru aplanarea unui conflict iscat intre mai multe persoane care se aflau la o sala de nunți pe strada Campina. In urma intervenției, 5 persoane au fost imobilizate și conduse la sediul unitații de poliție, fiind…