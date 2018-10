Apicolele si produsele de imunizare duc afacerile Vegis.ro la peste 2,5 milioane euro Vegis.ro, cel mai mare magazin online de produse naturiste, bio si organice, a realizat o cifra de afaceri de 2 milioane de euro in primele 9 luni ale anului, in crestere cu 40% fata de perioada similara din 2017.



Datorita sezonului rece, in trimestrul IV se inregistreaza cresteri majore la produsele apicole si de imunizare, ultimele trei luni ale anului reprezentand peste 30% din vanzarile totale. Astfel, Vegis.ro estimeaza afaceri de minimum 2,5 milioane euro pentru 2018.



La 9 luni, Vegis.ro a crescut cu 40%, pana la 2 milioane euro



Vanzarile de produse apicole si…

Sursa articol si foto: business24.ro

